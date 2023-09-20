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Sezgin Tanrıkulu’na PKK’dan destek! Canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira atmıştı…

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, terör sevici söylemleriyle tepki topladı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında ise Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attı. Hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan soruşturma başlatıldı. Dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesi de Cumhurbaşkanlığı'na yollandı. Terör sevici Tanrıkulu'na PKK destek çıktı. Örgütün sözde Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, örgüte ait yayın organına yaptığı açıklamada Sezgin Tanrıkulu’na sahip çıkılması için açıkça çağrı yaptı.

Sezgin Tanrıkulu’na PKK’dan destek! Canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira atmıştı…
Ekleme: 20.09.2023 - 15:17 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:28 / Editör: Ozge Selin
Sezgin Tanrıkulu’na PKK’dan destek! Canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira atmıştı…
Cumhuriyet Halk Partisi, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile kol kola girdi. CHP'nin Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, her fırsatta terör sevici söylemleriyle tepki çekti.

Sezgin Tanrıkulu’na PKK’dan destek! Canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira atmıştı…

Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir televizyon programında terör örgütünü destekleyen açıklamalarda bulunduğu, ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne açık açık iftira attı. TSK'nın 15 köylüyü helikopterden aşağı attığını iddia ederek alçak iftiralarda bulunan Sezgin Tanrıkulu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Sezgin Tanrıkulu’na PKK’dan destek! Canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira atmıştı…

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılması fezlekesi Cumhurbaşkanlığı'na gönderildiği açıklandı.

Türk ordusuna iftira atan Tanrıkulu'na önce CHP ardından PKK destek çıktı. Terör örgütü PKK'nın sözde Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu, örgüte ait yayın organına yaptığı açıklamada Sezgin Tanrıkulu'na sahip çıkılması için açıkça çağrı yaptı.

Sezgin Tanrıkulu’na PKK’dan destek! Canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira atmıştı…

Terör örgütünün sözde yöneticilerinden Mustafa Karasu, Türk devletini hedef alan 3 isme destek çıkarken 'Herkesin Şebnem Korur Fincancı'ya, Merdan Yanardağ'a, Sezgin Tanrıkulu'na, diğer aydınlara Türk devletinin neden böyle saldırdığını çok iyi bilmesi lazım. Bazı Kürt aydınları, bazı Kürt siyasetçileri gerçekten nerede yaşadıklarının farkında değiller. Türk devletinin gerçekliğini kavramamışlar. Halkın mücadelesini gevşetme değil daha da radikalleşmesini, sağlam tutum göstermesini sağlamalarını bekliyoruz' açıklamasını yaptı.

Sezgin Tanrıkulu’na PKK’dan destek! Canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira atmıştı…

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Sezgin Tanrıkulu’na PKK’dan destek! Canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira atmıştı…
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