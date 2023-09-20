Marmaris’te feci kaza! Personel servisiyle otomobil çarpıştı: 1 ölü 7 yaralı

Marmaris Çamlı Mahallesindeki kavşakta, Türker Türkoğlu idaresindeki araç, Muğla istikametine dönüş yaptığı sırada otel personelini taşıyan minibüsle çarpıştı. Kaza sonucu iki araç savrularak yolun dışına çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kaza sonucunda, 66 yaşındaki Türker Türkoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Serviste bulunan 10 kişiden 7'si yaralandı.Yaralılar ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.