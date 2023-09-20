Karabağ'da büyük zafer! Azerbaycan'ın tüm talepleri kabul edildi

Dün, Ermeni güçlerinin saldırılarına karşı Bakü'nün Karabağ'da başlattığı antirerör operasyonu devam ediyor. Dünya gözünü Karabağ'a kilitlemişken ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den bir son dakika açıklaması geldi.Aliyev askeri harekatı durdurmak için tek şartını açıklayarak, Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması halinde terörle mücadele tedbirleri durdurulacak' dedi.Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı, Aliyev ile ABD Dışişleri Bakanı Blinken arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre Aliyev, Blinken ile görüşmesinde Karabağ'da Azerbaycan ordusunca başlatılan antiterör tedbirlerinin gerekçelerini aktardı.Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerinden ve son aylarda artan provokasyonlarından, sözde rejimin 'cumhurbaşkanı seçimi' yapmasından bahseden Aliyev, provokatif eylemleri önlemek için bölgede yerel nitelikte antiterör tedbirlerine başlamak zorunda kaldıklarını kaydetti.Aliyev, Azerbaycan ordusunun sivilleri ve altyapı tesislerini hedef almadığını, yalnızca meşru askeri hedefleri imha ettiğini vurguladı. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerin temsilcilerinin, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi tarafından yeniden entegrasyon konularını görüşmek üzere defalarca diyaloga davet edildiğini fakat bu davetlerin reddedildiğini hatırlatan Aliyev, antiterör tedbirleri devam ederken de diyalog davetini yinelediklerini ifade etti.Gelen son dakika bilgilerine göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermeni provokasyonları ile ilgili yeni açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, 'Bazı Ermeni sosyal medya ağlarında Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Hankendi şehrini bir kez daha ateşe verdiği iddiasıyla yayılan bilgiler gerçeği yansıtmamakta ve dezenformasyondur. Bu bilgiyi kategorik olarak reddediyoruz. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Birlikleri'nin hassas silahlar kullanarak sadece meşru askeri hedefleri ve askeri altyapıyı yok ettiğini bir kez daha duyuruyoruz' denildi.Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov'dan da son dakika açıklamalar geldi. Eyvazov 'Ermeni Silahlı Kuvvetleri sivil yerleşim yerlerine çekilerek, sivilleri çatışmalara çekmeye çalışıyor. Sivilleri silahlandırarak çatışmalara dahil etme girişiminde bulunduklarını gözlemledik.' dedi.Rus basınından gelen son dakika bilgisine göre Ermeni ayrılıkçılar yarın Azerbaycan ile görüşecek. Ermeni ayrılıkçıların Azerbaycan'ın silah bırakma talebini kabul ettiği bilgisi Rus basını tarafından son dakika koduyla duyuruldu. Karabağ'da ateşkes ilan edildi. Azerbaycan, ateşkes kararına ilişkin 'Taleplerimizin hepsi kabul edildi' ifadelerini kullandı.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı antiterör operasyonunun askıya alınması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Karabağ'da TSİ 12 yerel saat 13 itibariyle ateşkes sağlandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da ateşkes anlaşmasının Rus barış gücünün de katılımıyla gerçekleşti.Açıklamada, 'Karabağ'daki Ermenistan silahlı birlikleri silah bırakıyor, mevzilerden çıkıyor, tam şekilde silahsızlandırılıyor. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler feshediliyor. Tüm silah, mühimmat ve ağır araçlar teslim ediliyor' ifadeleri yer aldı.Bakü'nün açıklamasında 'Ermeni güçlerine bölgeyi terk etmeleri için süre verildiği'nin altı çizildi.Öte yandan yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına ait mermilerle dolu 6 'Ural' markalı kamyon ve 4 adet havan topunun Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirildiği de öğrenildi.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, harekata dair son görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada 'Stratejik açıdan önemli yüksek yerlerde bulunan Ermeni silahlı kuvvetleri oluşumlarının askeri tesisleri ve savaş teçhizatı, hassas ateş saldırılarıyla yok ediliyor' notu düşüldü.Azerbaycan ordusu, Ermeni güçlerini böyle vurdu | VideoAzerbaycan medyasından alınan haberlere göre Ermeni silahlı kuvvetlerine ait 60'dan fazla muharebe mevzisi Azerbaycan kontrolüne geçti.40'tan fazla topçu birliği, 30'dan fazla havan, 2 uçaksavar füze sistemi ve 6'dan fazla radyo-elektronik muharebe istyasyonu toplandı.Dün akşam saatlerinde ise Azerbaycan ordusu, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı kuvvetlerine ait çok sayıda siper, sığınak ve askeri konvoyu imha etti.Aynı zamanda Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni provokasyonlarına karşın uyarıda bulunup bir açıklama yaptı. Açıklamanın detayları şöyle:Birimlerimizin sivil hedeflere ateş açtığına dair bazı Ermeni sosyal medya kaynaklarında yayılan bilgiler provokasyon ve yanlış bilgilendirmedir. Buradaki amaç ordumuzun imajını zedelemek ve uluslararası toplumda yerel terörle mücadele tedbirleri konusunda yanlış bir algı oluşturmaktır. Birliklerimizin sadece meşru askeri hedefleri vurduğu, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınladığımız videolardan da açıkça görülmektedir.Dünyanın kilitlendiği operasyonla ilgili Birleşmiş Milletler'de konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine ise Aliyev'den bir teşekkür geldi. Aliyev, 'zerbaycan ile Türkiye arasındaki sarsılmaz birliği yeni zirvelere taşıyoruz' dedi.Ermenistan'a 'Sözlerinizi yerine getirin' diye çağrıda bulunan Başkan Erdoğan, 'Artık herkesin kabul ettiği gibi Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir' dedi.Öte yandan ABD'nin skandal bir çağrı geldi. Bakü'ye ateşkes çağrısı yapan ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 'ABD, Azerbaycan'ın eylemlerinden endişe duyuyor ve bu eylemleri derhal durdurmaya çağırıyor' dedi.İran'dan ise Azerbaycan'a 'diyalog' çağrısı geldi. Yapılan açıklamada İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Kafkasya'daki son gelişmelerden endişeli olduklarını belirterek, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunun diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu. Kenani, 'İran olarak Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak görüyoruz' dedi.Aliyev, Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerin silah bırakması ve silahsızlandırılması durumunda terörle mücadele tedbirlerinin durdurulacağını belirtti. 44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonrası, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar tansiyonun yükselmesine neden oldu.Sözde rejim son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri ve sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya ve arazilere mayın döşemeye devam etti. Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül'de sözde 'cumhurbaşkanlığı seçimi' yapılması tansiyonu daha da yükseltti.Son olarak Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda Azerbaycan devlet kurumuna ait bir kamyon mayına bastı ve 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis aracının başka bir mayına basması sonucu 4 polis şehit oldu.Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla yerel antiterör önlemleri başlatıldığını bildirdi.