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İstanbullu bunu da gördü: İBB tamir edemediği yürüyen merdiveni komple kapattı

CHP'li İBB yönetimi merdivenleri bile yürütmeyi beceremediği İstanbul'da ilginç bir formül buldu. Çalıştırılamayan yürüyen merdivenler duvar paneli çekilerek kapatıldı. Böylelikle bozuk merdiven sorunu kökten çözülmüş oldu!

İstanbullu bunu da gördü: İBB tamir edemediği yürüyen merdiveni komple kapattı
Ekleme: 20.09.2023 - 14:52 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:01 / Editör: Ozge Selin
İstanbullu bunu da gördü: İBB tamir edemediği yürüyen merdiveni komple kapattı
Otobüslerin arızalandığı, metrobüslerin tutuştuğu, metroların yolda kaldığı İstanbul'da toplu ulaşım kaosa dönerken, bir diğer problem ise yürüyen merdivenlerde yaşanıyor. Metro ve metrobüs hatlarına bağlanan duraklarda araçlara kolay erişim için hayata geçirilen yürüyen merdiven uygulaması, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ağır yük oldu.

Çalışmayan yürüyen merdivenler nedeniyle dik yokuşlarda merdiven tırmanmak zorunda kalan İstanbullular şikayetlerini İBB yönetimine iletiyordu. Medyaya da yansıyan bozuk merdiven vakaları üzerine İBB çözümü tuhaf bir yöntemde buldu.

İstanbullu bunu da gördü: İBB tamir edemediği yürüyen merdiveni komple kapattı

MERDİVEN YOK DUVAR VAR
İBB, tamir edemediği yürüyen merdivenlerin atıl durumunu gözlerden kaçırmak için önüne duvar örme formülünü geliştirdi.

Bağcılar'da M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'nda aylardır bozuk olan yürüyen merdivenler komple kapatıldı. Yürüyen merdivenlerin başlangıç noktasına duvar paneli çekildi. Duvar paneline bir de kapı boşluğu oluşturuldu. “Oda” süsü verilen duvarla birlikte bozuk yürüyen merdiven görüntüsü kapatılmış oldu.

İstanbullu bunu da gördü: İBB tamir edemediği yürüyen merdiveni komple kapattı


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