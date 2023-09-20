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İstanbul'da 'kimyasal madde' paniği: Sokağa koku yayılınca vatandaş ayağa kalktı

İstanbul Sultanbeyli'de yola dökülen kimyasal madde mahallede paniğe neden oldu. Olay yerine, AFAD ve itfaiyenin tehlikeli madde ile mücadele ekipleri sevk edildi.

Ekleme: 20.09.2023 - 14:42 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:49 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da 'kimyasal madde' paniği: Sokağa koku yayılınca vatandaş ayağa kalktıSultanbeyli'deki olay, Akşemsettin Mahallesi, Manyas Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre bir araçtan sokağa kimyasal madde döküldü.

İstanbul'da 'kimyasal madde' paniği: Sokağa koku yayılınca vatandaş ayağa kalktı

Yola dökülen madde nedeniyle etrafa koku yayıldı. Kokuyla rahatsız olan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine AFAD ve itfaiyenin tehlikeli madde ile mücadele ekipleri sevk edildi. Ekipler, ellerindeki cihazlarla yolda ve yol kenarında bulunan maddeyi inceledi.

İstanbul'da 'kimyasal madde' paniği: Sokağa koku yayılınca vatandaş ayağa kalktı


İtfaiye yola dökülen maddeyi tazyikli suyla temizledi. Kimyasal maddeden örnekler alan ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul'da 'kimyasal madde' paniği: Sokağa koku yayılınca vatandaş ayağa kalktı


Mahalle sakini Destegül Mercan, 'Burada dün ve bugün bir koku var. Ağır ve tanınmayan bir koku. Şimdiye kadar almadığım bir koku. Dün fark ettim. Rahatsız edici bir koku. İnşallah temizlerler' şeklinde konuştu.

İstanbul'da 'kimyasal madde' paniği: Sokağa koku yayılınca vatandaş ayağa kalktı


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