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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz İzmir’de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi programa katılmak amacıyla İzmir'e geldi. Yılmaz, İzmir ziyareti kapsamında Vali Elban’ı makamında ziyaret edip AK Parti İzmir İl Başkanlığında parti teşkilatı ile bir araya geldi.

Ekleme: 20.09.2023 - 14:29 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:29 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz İzmir’de
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir programı kapsamında ilk olarak Vali Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti. Protokolde AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Mahmut Atilla Kaya, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı yer aldı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Vali Elban arasındaki görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz İzmir’de

PARTİ TEŞKİLATI İLE BİR ARAYA GELDİ

Valilik ziyaretinin ardından Yılmaz, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Parti teşkilatı ile buluşma, basına kapalı olarak gerçekleşti.
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