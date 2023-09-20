CHP’de yeni skandal! Desteklediği aday kazanmayınca 39 kişiyi işten attı!

Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait belediyelerde skandalın sonu gelmedi. Adres bu kez, Adana'nın Ceyhan İlçesi'ydi. CHP'li Hülya Erdem Yüksek Seçim Kurulu tarafından mazbatası iptal edilen Kadir Aydar'ın yerine Ceyhan Belediye Başkanlığı'na seçildi.İddiaya göre CHP ilçe başkanlığı seçiminde aday Erdil Dedeoğlu'na destek verdi. Erdil Dedeoğlu'na oy vermeleri şartıyla da 39 kişiyi işe aldığı belirlendi. Ancak Erdem'in desteklediği Dedeoğlu başarısız olunca, işler değişti… İşe aldığı 39 kişinin görevine son verdi. Hülya Erdem'in partinin temel ilkelerine aykırı eylemde bulunduğu iddiasıyla disiplin kuruluna sevk edildiği iddia edildi. İlçe başkanlığı yetkilileri ise sürecin parti içinde devam ettiğini, henüz sonuçlanmadığını, bu nedenle açıklama yapamayacaklarını dile getirdi.