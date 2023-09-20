  • USD: 26,99 - 27,04
  • EURO: 28,86 - 28,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’de yeni skandal! Desteklediği aday kazanmayınca 39 kişiyi işten attı!

CHP’de skandalların ardı arkası kesilmedi… Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, ilçe başkanlığı seçiminde aday Erdil Dedeoğlu’na destek verdi. Erdil Dedeoğlu’na oy vermeleri şartıyla da 39 kişiyi işe aldığı belirlendi. Ancak Erdem’in desteklediği Dedeoğlu başarısız olunca, işler değişti… İşe aldığı 39 kişinin görevine son verdi.

CHP’de yeni skandal! Desteklediği aday kazanmayınca 39 kişiyi işten attı!
Ekleme: 20.09.2023 - 11:50 Güncelleme: 20.09.2023 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
CHP’de yeni skandal! Desteklediği aday kazanmayınca 39 kişiyi işten attı!
Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait belediyelerde skandalın sonu gelmedi. Adres bu kez, Adana'nın Ceyhan İlçesi'ydi. CHP'li Hülya Erdem Yüksek Seçim Kurulu tarafından mazbatası iptal edilen Kadir Aydar'ın yerine Ceyhan Belediye Başkanlığı'na seçildi.

İddiaya göre CHP ilçe başkanlığı seçiminde aday Erdil Dedeoğlu'na destek verdi. Erdil Dedeoğlu'na oy vermeleri şartıyla da 39 kişiyi işe aldığı belirlendi. Ancak Erdem'in desteklediği Dedeoğlu başarısız olunca, işler değişti… İşe aldığı 39 kişinin görevine son verdi. Hülya Erdem'in partinin temel ilkelerine aykırı eylemde bulunduğu iddiasıyla disiplin kuruluna sevk edildiği iddia edildi. İlçe başkanlığı yetkilileri ise sürecin parti içinde devam ettiğini, henüz sonuçlanmadığını, bu nedenle açıklama yapamayacaklarını dile getirdi.

CHP’de yeni skandal! Desteklediği aday kazanmayınca 39 kişiyi işten attı!
Karabağ'da büyük zafer! Azerbaycan'ın tüm talepleri kabul edildi
CHP’de yeni skandal! Desteklediği aday kazanmayınca 39 kişiyi işten attı!
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylığını istememiş!
CHP kongrelerinde kavga eksik olmuyor! Kemal Kılıçdaroğlu talimat verdi: Önlem alalım..
Acımasız planı Azerbaycan ifşa etti: Ermeni güçlerinden kirli oyun
Emine Erdoğan'dan tüm dünyaya sıfır atık daveti: Gelin değişimin parçası olun
ABD'de büyük buluşma! Mehmet Şimşek dev fonlarla bir araya geldi: Yatırımcıyı Türkiye'ye çağırdı
İYİ Parti'nin HDP ile olan gizli ittifakını açıklamıştı! Akşener'e: Beni susturamazsınız
CHP'li belediye Abbasağa'da ağaç kıyımına devam ediyor!
Dünya, Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan sözlerini konuşuyor! 'Herkesin kabul ettiği gerçek' diyerek Ermenistan'a yaptığı çağrıya dikkat çektiler
Başkan Erdoğan 13'üncü kez BM'den dünyaya seslendi: Karabağ Azerbaycan toprağıdır
Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! OECD de büyüme tahminini yükseltti! Uluslararası derece kuruluşlarından peş peşe açıklamalar
İstanbul'da İETT otobüsü devrildi: Yaralılar var
Devlet Bahçeli'den Sezgin Tanrıkulu'na: Satılmış PKK'lı
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
CHP’li Fethiye Belediyesi’nden Gaziler Günü skandalı! Çelengi unuttular…
Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyondan ilk görüntüler
Berna Laçin’den çirkin söylem! Din dersini hedef aldığı paylaşımına tepki yağdı!
Şırnak'ta gri kategoride terörist Ramazan Eliçümüş öldürüldü
Azerbaycan'dan yeni karar! Antiterör operasyonu başladı
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Bu çiçeği koparan yanar: Cezası 244 bin TL!

Bu çiçeği koparan yanar: Cezası 244 bin TL!

İlk kez olacak, MEB tarihi açıkladı! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor...

İlk kez olacak, MEB tarihi açıkladı! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor...

Twitter (X) ücretli mi olacak? Elon Musk'tan açıklama: Botlarla savaşmanın tek yolu...

Twitter (X) ücretli mi olacak? Elon Musk'tan açıklama: Botlarla savaşmanın tek yolu...

Bayat balık yiyen kadının hayatı karardı! Kolları bacakları kesildi…

Bayat balık yiyen kadının hayatı karardı! Kolları bacakları kesildi…

Altın kadar değerli: Kilosu 2 bin 500 TL! 11 yıl önce dağda keşfetti!

Altın kadar değerli: Kilosu 2 bin 500 TL! 11 yıl önce dağda keşfetti!