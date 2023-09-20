  • USD: 26,99 - 27,04
  • EURO: 28,87 - 28,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

ABD’de LGBT teröründen yeni skandal! Okul tuvaletlerinde ‘trans’ uygulaması öğrencileri isyan ettirdi!

Her geçen gün daha çok büyüyen LGBT terörü, ABD'de okulların her kademesinde büyük skandalları da beraberinde getiriyor. İlkokul seviyesine kadar ulaşan LGBT lobisi, cinsel eğitim adı altında küçük çocuklara cinsiyet değiştirme ve kadın erkek rollerinin ortadan kaldırılması gibi dayatmalarda bulunurken Pensilvanya'da bir okul bölgesinde tuvalet kullanımı uygulaması yüzlerce öğrenciyi ayağa kaldırdı.

ABD’de LGBT teröründen yeni skandal! Okul tuvaletlerinde ‘trans’ uygulaması öğrencileri isyan ettirdi!
Ekleme: 20.09.2023 - 15:17 Güncelleme: 20.09.2023 - 15:18 / Editör: Ozge Selin
ABD’de LGBT teröründen yeni skandal! Okul tuvaletlerinde ‘trans’ uygulaması öğrencileri isyan ettirdi!
Özellikle Batılı ülkelerde her geçen gün daha da yaygınlaşan LGBT terörü, gençleri dört koldan hedef alıyor. Birçok ülkede LGBT lobisinin eğitim müfredatının bir parçası haline getirdiği eşcinsellik propagandaları ilkokul seviyesine kadar inmiş durumda.

ERKEK ÖĞRENCİLER KIZLAR TUVALETİNE GİREBİLECEK

ABD genelinde okulların her seviyesinde büyük bir propaganda aracı haline gelen LGBT dayatmaları bu kez lise öğrencilerini sokaklara döktü.

Ülke basınına yansıyan haberlere göre Perkiomen bölgesinde bulunan bir okul yönetimi, skandal bir karara imza attı. Okul çatısı altında bulunan trans öğrencilerin, kendi biyolojik cinsiyetlerine göre olan tuvaletleri kullanması talimatını görmezden gelen okul yönetimi, biyolojik olarak hala erkek olan öğrencilerin kız öğrenci tuvaletlerini kullanmasının önünü açtı

TACİZİN ÖNÜ AÇILDI

Bölgedeki yüzlerce öğrenci, okul yönetiminin kararını "taciz" olarak değerlendirirken ellerinde pankartlarla sokaklara döküldü. Ülke medyasına konuşan veliler, okuldaki skandal uygulamanın ayrıntılarını da paylaştı. "Çocuklar çok kızgın. Kızlarımızı koruyamıyoruz. Bu resmen bir taciz. Kızlar tuvaletinde erkek istemiyoruz" açıklamalarında bulunan veliler, okul yönetimini eleştiri yağmuruna tuttu.

"OKUL YÖNETİMİ LGBT LOBİSİNİN UYGULAYICISI"

Okul yönetiminin açık açık LGBT lobisinin savunuculuğunu üstlendiğini aktaran veliler, bu lobinin üyesi olmayan öğrencilerin haklarının yendiğini vurguladı. Lise öğrencisi olan kız öğrencilerin mahremiyetlerinin açık açık ihlal edildiğini vurgulayan veliler, kız öğrenci tuvaletlerinde kendilerini 'trans' olarak tanımlayan ancak biyolojik olarak hala erkek cinsiyetine sahip öğrencilerin alınmasının açık açık taciz olduğunu savundu.

Okul yönetiminin LGBT lobisi yanlısı kararı uygulamasına tepki gösteren öğrenciler, ellerinde "Kendi tuvaletinizde kalın", "Kadın ve erkek aynı cinsiyette değildir", "Erkekleri kız tuvaletlerinden uzak tutun" yazılı pankartlarla büyük bir protesto gösterisi düzenledi.

Skandal uygulamaların kız öğrencileri tacize uğrayamaya açık hale getirdiğini belirten velilerse, bu kararın kişisel özgürlük haklarını da ihlal ettiğini belirtti. Okuldaki kız öğrencilerin kendilerini savunmasız hissettiğini söyleyen veliler, skandal uygulama geri alınana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.
Mansur Yavaş ile Özel Halk Otobüsü esnafı arasında kavga büyüyor! 3 aydır gelir desteği sağlamıyor isyanı!
ABD’de LGBT teröründen yeni skandal! Okul tuvaletlerinde ‘trans’ uygulaması öğrencileri isyan ettirdi!
Sezgin Tanrıkulu’na PKK’dan destek! Canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftira atmıştı…
Ayşenur Arslan, Azerbaycanlı gazetecinin övgülerine dayanamadı: Yayını kesti
İstanbullu bunu da gördü: İBB tamir edemediği yürüyen merdiveni komple kapattı
Karabağ'da büyük zafer! Azerbaycan'ın tüm talepleri kabul edildi
CHP’de yeni skandal! Desteklediği aday kazanmayınca 39 kişiyi işten attı!
Kemal Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın adaylığını istememiş!
CHP kongrelerinde kavga eksik olmuyor! Kemal Kılıçdaroğlu talimat verdi: Önlem alalım..
Acımasız planı Azerbaycan ifşa etti: Ermeni güçlerinden kirli oyun
Emine Erdoğan'dan tüm dünyaya sıfır atık daveti: Gelin değişimin parçası olun
ABD'de büyük buluşma! Mehmet Şimşek dev fonlarla bir araya geldi: Yatırımcıyı Türkiye'ye çağırdı
İYİ Parti'nin HDP ile olan gizli ittifakını açıklamıştı! Akşener'e: Beni susturamazsınız
CHP'li belediye Abbasağa'da ağaç kıyımına devam ediyor!
Dünya, Başkan Erdoğan'ın Azerbaycan sözlerini konuşuyor! 'Herkesin kabul ettiği gerçek' diyerek Ermenistan'a yaptığı çağrıya dikkat çektiler
Başkan Erdoğan 13'üncü kez BM'den dünyaya seslendi: Karabağ Azerbaycan toprağıdır
Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! OECD de büyüme tahminini yükseltti! Uluslararası derece kuruluşlarından peş peşe açıklamalar
İstanbul'da İETT otobüsü devrildi: Yaralılar var
Devlet Bahçeli'den Sezgin Tanrıkulu'na: Satılmış PKK'lı
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji uyardı: Sağanak geliyor!

Bu çiçeği koparan yanar: Cezası 244 bin TL!

Bu çiçeği koparan yanar: Cezası 244 bin TL!

İlk kez olacak, MEB tarihi açıkladı! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor...

İlk kez olacak, MEB tarihi açıkladı! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor...

Twitter (X) ücretli mi olacak? Elon Musk'tan açıklama: Botlarla savaşmanın tek yolu...

Twitter (X) ücretli mi olacak? Elon Musk'tan açıklama: Botlarla savaşmanın tek yolu...

Bayat balık yiyen kadının hayatı karardı! Kolları bacakları kesildi…

Bayat balık yiyen kadının hayatı karardı! Kolları bacakları kesildi…

Altın kadar değerli: Kilosu 2 bin 500 TL! 11 yıl önce dağda keşfetti!

Altın kadar değerli: Kilosu 2 bin 500 TL! 11 yıl önce dağda keşfetti!