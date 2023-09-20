ABD’de LGBT teröründen yeni skandal! Okul tuvaletlerinde ‘trans’ uygulaması öğrencileri isyan ettirdi!

Özellikle Batılı ülkelerde her geçen gün daha da yaygınlaşan LGBT terörü, gençleri dört koldan hedef alıyor. Birçok ülkede LGBT lobisinin eğitim müfredatının bir parçası haline getirdiği eşcinsellik propagandaları ilkokul seviyesine kadar inmiş durumda.ABD genelinde okulların her seviyesinde büyük bir propaganda aracı haline gelen LGBT dayatmaları bu kez lise öğrencilerini sokaklara döktü.Ülke basınına yansıyan haberlere göre Perkiomen bölgesinde bulunan bir okul yönetimi, skandal bir karara imza attı. Okul çatısı altında bulunan trans öğrencilerin, kendi biyolojik cinsiyetlerine göre olan tuvaletleri kullanması talimatını görmezden gelen okul yönetimi, biyolojik olarak hala erkek olan öğrencilerin kız öğrenci tuvaletlerini kullanmasının önünü açtıBölgedeki yüzlerce öğrenci, okul yönetiminin kararını "taciz" olarak değerlendirirken ellerinde pankartlarla sokaklara döküldü. Ülke medyasına konuşan veliler, okuldaki skandal uygulamanın ayrıntılarını da paylaştı. "Çocuklar çok kızgın. Kızlarımızı koruyamıyoruz. Bu resmen bir taciz. Kızlar tuvaletinde erkek istemiyoruz" açıklamalarında bulunan veliler, okul yönetimini eleştiri yağmuruna tuttu.Okul yönetiminin açık açık LGBT lobisinin savunuculuğunu üstlendiğini aktaran veliler, bu lobinin üyesi olmayan öğrencilerin haklarının yendiğini vurguladı. Lise öğrencisi olan kız öğrencilerin mahremiyetlerinin açık açık ihlal edildiğini vurgulayan veliler, kız öğrenci tuvaletlerinde kendilerini 'trans' olarak tanımlayan ancak biyolojik olarak hala erkek cinsiyetine sahip öğrencilerin alınmasının açık açık taciz olduğunu savundu.Okul yönetiminin LGBT lobisi yanlısı kararı uygulamasına tepki gösteren öğrenciler, ellerinde "Kendi tuvaletinizde kalın", "Kadın ve erkek aynı cinsiyette değildir", "Erkekleri kız tuvaletlerinden uzak tutun" yazılı pankartlarla büyük bir protesto gösterisi düzenledi.Skandal uygulamaların kız öğrencileri tacize uğrayamaya açık hale getirdiğini belirten velilerse, bu kararın kişisel özgürlük haklarını da ihlal ettiğini belirtti. Okuldaki kız öğrencilerin kendilerini savunmasız hissettiğini söyleyen veliler, skandal uygulama geri alınana kadar eylemlerine devam edeceklerini belirtti.