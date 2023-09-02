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Beyaz Gazete
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HDP'li Beştaş'tan Kılıçdaroğlu'na salvo! Ümit Özdağ bakan olsun diye mi oy verdik?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinle HDP ile ittifak yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ikinci turunda da Zafer Partisi ile gizli bir protokol imzalamıştı. Gizli protokolün açığa çıkmasının ardından ise CHP'ye gelen tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak ortaklardan HDP'li Meral Danış Beştaş, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. eştaş, "Biz Ümit Özdağ bakan olsun diye mi Kılıçdaroğlu’na oy verdik?" derken, yaşananları "korkunç" olarak değerlendi. Konuşmasının devamında Beştaş, "Milyonlarca insan oy Kemal Kılıçdaroğlu'na istedik, 'bir oy HDP'ye bir oy Kılıçdaroğlu'na' dedik." diyerek tepki gösterdi.

HDP'li Beştaş'tan Kılıçdaroğlu'na salvo! Ümit Özdağ bakan olsun diye mi oy verdik?
Ekleme: 2.09.2023 - 12:14 Güncelleme: 2.09.2023 - 12:31 / Editör: Ozge Selin
HDP'li Beştaş'tan Kılıçdaroğlu'na salvo! Ümit Özdağ bakan olsun diye mi oy verdik?
CHP'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından başlayan kaos artarak devam ediyor. Son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile seçimlerde gizli protokol yaptığı ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmiyor.

HDP'li Beştaş'tan Kılıçdaroğlu'na salvo! Ümit Özdağ bakan olsun diye mi oy verdik?

BAKANLIK DAĞITTI!
13 yıla sayısız defa yenilgi sığdıran Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olabilmek için koalisyon ortaklarına dağıttığı bakanlık ve milletvekilliği, hem partisinde hem de seçmenden tepki almıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesinde 'gizli' bir protokol imzalamıştı.

HDP'li Beştaş'tan Kılıçdaroğlu'na salvo! Ümit Özdağ bakan olsun diye mi oy verdik?

Protokole göre, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olacağı ve birkaç bakanlık ile birlikte MİT Başkanlığını da alacağı ortaya çıkmıştı. Özdağ, yaptığı açıklamada alacakları diğer iki koltuğun Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı olduğunu söyledi.

Gelişmelere ilişkin katıldığı Halk TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Millet İttifakı'nın ortağı HDP'nin vekili Meral Danış Beştaş, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.

HDP'li Beştaş'tan Kılıçdaroğlu'na salvo! Ümit Özdağ bakan olsun diye mi oy verdik?

'BİZ ÖZDAĞ BAKAN OLSUN DİYE Mİ KILIÇDAROĞLU'NA OY VERDİK'

'Biz Ümit Özdağ bakan olsun diye mi Kılıçdaroğlu'na oy verdik?' diyen Beştaş, 'Milyonlarca insan oy Kemal Kılıçdaroğlu'na istedik, 'bir oy YSP'ye (HDP) bir Kılıçdaroğlu'na' dedik.' diye konuştu.

HDP'li Beştaş'tan Kılıçdaroğlu'na salvo! Ümit Özdağ bakan olsun diye mi oy verdik?

'KORKUNÇ BULUYORUM'
HDP vekili, 'Bırakın bizi kendi arkadaşları bile bilmiyor. Bunu korkunç buluyorum. Bizim partimiz Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na sunduğu şartları asla kabul etmez.' ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun 'özgürlük' vadettiği HDP'li Figen Yüksekdağ da benzer açıklama yapmıştı: Seçimlerde destek vermemiz yanlıştı.
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HDP'li Beştaş'tan Kılıçdaroğlu'na salvo! Ümit Özdağ bakan olsun diye mi oy verdik?
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