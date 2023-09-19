Yer Hatay: Yer yarıldı iş makinesi içine düştü!

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yıkım çalışması sürdürülen Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde Çağlayan Sokak'taki 5 katlı apartmanın yıkımını gerçekleştirmek için ekipler çalışma başlattı.Yıkımı yapmak için getirilen iş makinesi bina arka bahçesinde çalıştığı esnada aniden çöken çukura düşerek devrildi.Herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazada iş makinesi sürücüsü adeta yarılan toprağın içine düşen aracından kendi imkanları ile çıktı.Oluşan çukura düşerek yan yatan iş makinesini kurtarmak için alanda çalışma başlatıldı.