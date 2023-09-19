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Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! OECD de büyüme tahminini yükseltti! Uluslararası derece kuruluşlarından peş peşe açıklamalar

Türkiye, son 3 yıl içinde Kovid-19 küresel virüs salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı ve 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi gibi yaşadığı üç 'siyah kuğu' diye nitelendirilebilecek şoklara rağmen büyümesinden taviz vermiyor. Ekonomide atılan adımlar sonrasında Türkiye ekonomisindeki olumlu gidişatı teyit eden gelişmeler uluslararası yatırımcılara referans olurken, Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu negatiften durağana, Moody's de Türkiye ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye yükseltti. Şimdi de OECD Türkiye Ekonomisi için büyüme tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 4,3'e yükseltti.

Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! OECD de büyüme tahminini yükseltti! Uluslararası derece kuruluşlarından peş peşe açıklamalar
Ekleme: 19.09.2023 - 16:03 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:19 / Editör: Ozge Selin
Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! OECD de büyüme tahminini yükseltti! Uluslararası derece kuruluşlarından peş peşe açıklamalar
Ekonomi politikalarında yürütülen program sayesinde Türkiye'ye olan güven giderek artıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek öncülüğündeki yeni ekonomi yönetiminin aldığı kararlar meyvelerini veriyor. Uluslararası derecelendirme kuruluşları Moody's ve Fitch'in ardından OECD'den de açıklama geldi. OECD Türkiye ekonomisi için enflasyonun 2024'te yüzde 39,2'ye ineceğini öngördüğü eylül ayı raporunda, Türk ekonomisine yönelik büyüme beklentisini yüzde 3,6'dan 4,3'e yükseltti.

Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! OECD de büyüme tahminini yükseltti! Uluslararası derece kuruluşlarından peş peşe açıklamalar

ABD EKONOMİSİ BU YIL KÜRESEL EKONOMİDEKİ BÜYÜMEYİ DESTEKLEYECEK

Raporda, enflasyona karşı faiz artırımına karşın beklenenden daha güçlü gelişme gösteren ABD ekonomisinin bu yıl küresel ekonomideki büyümeyi destekleyeceği ve zayıflayan Çin ekonomisinin gelecek yıl küresel ekonomide baskı oluşturacağı kaydedildi.

KÜRESEL EKONOMİDEKİ BÜYÜME ZAYIF KALMAYA DEVAM EDİYOR

OECD raporunda, 'Küresel ekonomi 2023'ün ilk yarısında beklenenden daha dirençli kaldı. Ancak büyüme görünümü zayıf kalmaya devam etmekte. Para politikasının giderek daha görünür hale gelmesi ve Çin ekonomisinden beklenenden daha zayıf bir toparlanma ile 2024 yılında küresel büyümenin 2023'e göre daha düşük olacağı tahmin edilmektedir.' ifadeleri yer aldı.

OECD, enflasyonist baskıların azaldığına dair net işaretler gelene kadar merkez bankalarının faiz oranlarını yüksek tutması gerektiğini vurguladı.

Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! OECD de büyüme tahminini yükseltti! Uluslararası derece kuruluşlarından peş peşe açıklamalar

KÜRESEL EKONOMİNİN BÜYÜME TAHMİNİ REVİZE EDİLDİ

OECD'nin 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme öngörülerine yer verilen raporda, haziranda 2023 için yüzde 2,7 olarak açıklanan küresel ekonomide büyüme tahmini yüzde 3'e revize edildi. Küresel ekonomide büyüme tahmini 2024 için ise yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye indirildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELTİLDİ

Türkiye ekonomisine yönelik haziranda 2023 yılı için yüzde 3,6 olarak açıklanan büyüme tahmini ise bugün yayımlanan raporda yüzde 4,3'e yükseltildi.

Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! OECD de büyüme tahminini yükseltti! Uluslararası derece kuruluşlarından peş peşe açıklamalar

ENFLASYONUN 2024'TE İSE YÜZDE 39,2'YE İNECEĞİ ÖNGÖRÜLDÜ

OECD raporunda Türk ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3,7'den 2,6'ya çekilirken, 2023 yılı enflasyon beklentisi ise yüzde 44,8'den 52,1'e yükseltildi. Enflasyonun 2024'te ise yüzde 39,2'ye ineceği öngörüldü.

Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! OECD de büyüme tahminini yükseltti! Uluslararası derece kuruluşlarından peş peşe açıklamalar

Rusya-Ukrayna savaşının etkilerine en doğrudan maruz kalan Avro Bölgesi'ne yönelik bu yıl için büyüme tahminini yüzde 0,9'dan 0,6'ya çeken OECD, Almanya için 2023 büyüme beklentisini ise yüzde 0'dan yüzde eksi 0,2'ye indirdi. OECD, Alman ekonomisinin gelecek yıl yüzde 0,9 büyüyeceğini tahmin etti.

Örgüt, Avro Bölgesi için 2024 büyüme tahminini ise yüzde 1,5'ten 1,1'e indirdi.

ABD ekonomisi için 2023 büyüme tahminini de yüzde 1,6'dan 2,2'ye, 2024 için yüzde 1'den 1,3'e yükseltti.

OECD, Çin ekonomisinin bu yılki yüzde 5,1 ve gelecek yıl 4,6 büyüyeceği tahminine yer verdi.

Haziran ayında OECD, emlak piyasasında sorunlar yaşayan Çin'in bu yıl yüzde 5,4, gelecek yıl ise yüzde 5,1 büyüme öngörmüştü.

OECD, Almanya dışında yalnızca Arjantin'in bu yıl küçülmesini beklerken, Batı'nın kapsamlı yaptırımlara maruz kalan Rusya da dahil olmak üzere diğer tüm büyük sanayileşmiş ülkelerde büyüme öngördü.
Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! OECD de büyüme tahminini yükseltti! Uluslararası derece kuruluşlarından peş peşe açıklamalar
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