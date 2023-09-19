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Şırnak'ta gri kategoride terörist Ramazan Eliçümüş öldürüldü

Şırnak'ta gri kategoride terörist Ramazan Eliçümüş, silahlıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta gri kategoride terörist Ramazan Eliçümüş öldürüldü
Ekleme: 19.09.2023 - 14:18 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:22 / Editör: Ozge Selin
Şırnak'ta gri kategoride terörist Ramazan Eliçümüş öldürüldü
Yurt genelinde terörle mücadele sürüyor...

Bu kapsamda hain terör örgütüne geçit verilmeyerek sözde üst düzey yöneticileri tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Dün Diyarbakır'da gerçekleştirilen başarılı operasyonda 3 farklı kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurulduğu aktardı.

Gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Bu kapsamda bugün Şırnak'ta yapılan operasyonda gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi.

Bakan Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristin Renas(K) adlı Ramazan Eliçümüş olduğu ifade edildi.

"Gri kategoride yer alan toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmişti"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gri kategoride yer alan terörist daha etkisiz hale getirildi.

Dün #Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı güvenlik güçlerimizce düzenlenen operasyonda 1'i Kırmızı, 1'i Turuncu, 1'i de Gri kategoride yer alan toplam 4 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Bugün de #Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışmalarına istinaden, Şırnak #Güçlükonak kırsalında, J-SİHA desteğinde, JOPER, JÖH ve Jandarma Komando Karma Timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında çıkan silahlı çatışma sonucu, Bakanlığımız terörden arananlar listesinde Gri kategoride yer alan Renas(K) adlı Ramazan Eliçümüş silahı ile birlikte etkisiz hale getirildi.

Teröristin uzun namlulu silahlarla çok sayıda eyleme katıldığı, taciz atışlarında bulunduğu ve EYP yerleştirme olaylarına karıştığı tespit edildi.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Hainlerin tek tek nefeslerini keseceğiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecek.
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