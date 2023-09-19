Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar...

Beyaz TV'de Duygu Çuhadar'ın moderatörlüğünde yayınlanan Sürmanşet programında AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, siyaset gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu...Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 'değişim' kavgalarına değinen Gökçek, Genel Başkanlığa adaylığını açıklayan Özgür Özel'i sert sözlerle eleştirirken; "Şundan kalkıp da 1.5 ay önce 'Bu değişim isteyenleri kazıyın altından AK Partililer, AK Troller çıkar' diyen kişi bugün CHP’nin Genel Başkanlığı’na adaylığını koymaya kalkıyor ve bu konuyla alakalı eleştirilerini söylüyor." ifadelerini kullandı.İşte Osman Gökçek'in açıklamaları;Şimdi biz kazıdık, bir baktık altından Özgür Özel çıktı bu işlerin görüyoruz değil mi? O zaman kendisi AK Troll mü oluyor buradan sormak istiyorum? İşte bak, zihniyet bu. Bu siyasetçilere Türkiye’de kimse inanmaz. Şundan kalkıp da 1.5 ay önce kalkıp bu değişim isteyenleri kazıyın altından AK Partililer, AK Troller çıkar diyen kişi bugün CHP’nin Genel Başkanlığı’na adaylığını koymaya kalkıyo ve bu konuyla alakalı eleştirilerini söylüyor. İşte aslında bunların ne kadar güvenilmez olduğunu ve söylediklerinin arkasında ne kadar tutarsız olduğunun da en büyük göstergesi.Hatırlayın Sayın Kılıçdaroğlu da böyle yapmıştı. Ben kesinlikle aday değilim dedi bir baktık 3 gün sonra aday olarak ortaya çıkmıştı. İşte şimdi bugün de Özgür Özel de buna benzer bir hareket yapıyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir kültürü. Allah CHP’lilere sabır versin gerçekten kolay değil kime güveneceklerini şaşırıyorlar. Yani, bir önceki Özgür Özel’e mi güvenecekler, yoksa bu söylemleri olan Özgür Özel’e mi güvenecekler?“Ali Mahir Başarır yeni grup başkanvekili oldu. ‘Devletin ordusu satılmıştır’ diyen bir kişiyi sayın Kılıçdaroğlu mükafatlandırır gibi biliyorsunuz grup başkanvekili yapmıştı. Ekrem İmamoğlu’nu da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yapmıştı. Kime güvendiyse Kılıçdaroğlu sanki bu ara biraz da sırtından vuruluyor gibi bir durum söz konusu.Yani burada başarılar diliyor. Herhalde bu başarılar dilemesinin altında Özgür Bey’e de desteği söz konusu gibi gözüküyor. Bakalım kongreden sonra buna rağmen Sayın Kılıçdaroğlu kendisini görevde tutacak mı? Tutmayacak mı Ali Mahir Başarır’ı bunu hep birlikte göreceğiz.Ben CHP’de şöyle görüyorum yani Deniz Baykal’dan bu zamana kadar hatta Ecevit’i de işin içine koyarak söyleyelim Ecevit’ten sonra daha beceriksiz bir genel başkanları oldu Deniz Baykal. Ondan sonra daha başarısız bir Genel Başkanları oldu Kılıçdaroğlu. Şimdi inşallah benim görüşüm bu, bu şekilde devam edere daha da başarısız bir genel başkanlarından birisi olacak olan Özgür Özel veya Ekrem İmamoğlu gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi’ne dikkat edin, sürekli olarak aşağı doğru giden bir yön var. Ama milliyetçi muhafazakar kesime baktığınız zaman işte bir Menderes’e, arkasından rahmetil Erbakan hocamıza, bir Özal’a, hemen arkasından Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a baktığınız zaman tam tersine yükselen bir durum söz konusu. Ama özellikle CHP’ye baktığınız zaman da tam tersine aşağıya giden bir durum söz konusu. Bakalım durumları ne olacak bilmiyoruz ama benim kanaatim şudur; Kılıçdaroğlu’ndan sonra daha kötü bir genel başkanları olacak.Özgür Özel’in rüzgarı tersine çevireceği kanaatinde değilim. Şöyle bir durum var mı; beş dönemdir Sayın Kılıçdaroğlu’yla birlikte hareket ediyor, Grup Başkanvekilliği yapıyor, bu kadar çok biliyordunuz niye genel başkanınızı doğru yönlendirmediniz? Hangi başarının altında imzanız var? Yenilim dedikleri, değişim dedikleri şey Kılıçdaroğlu’nun gitmesi üzerien kurulmuş olan bir politika.Biz Kılıçdaroğlu’nun olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bir kayıp varsa bu kadro hareketidir. Siz kadronuzla birlikte kaybedersiniz. Bu kadronun içinde Özgür Özel de var, Özgür Özel dışarıdan birisi değil ki. Yani bu kayıbın içerisinde hiç kimse ne hikmetse üstüne en ufak bir sorumluluk almıyor. İmamoğlu almıyor, Mansur Yavaş almıyor, Tunç Soyer almıyor, Özgür Özel almıyor, Ali Mahir Başarır almıyor, tek sorumlu Kılıçdaroğlu. E bakacağız göreceğiz. Kılıçdaroğlu kazansaydı onlara göre her şeyi doğru yapmış olacaktı. Ama yani sonuçta bu yerel seçimlerde de kendi içerisinde Ankara ve İstanbul’u alan Kılıçdaroğlu’nun da bir anda unuttular yerine şu anda çok başarısız bir Kılıçdaroğlu gelmiş oldu.Öyle bir süreç var ki, diyor ki; beni Süleyman Soylu susturamadı. Bu talimatı size kim verdiyse onu söyleyin o da susturamaz. Yani şimdi şöyle bir durum var. Aslında Sayın Soylu burada söyleyerek diyor ki AK Partililer susturamadı, CHP olarak hiç susturamazsınız diyor. Aslında AK Partililerin CHP’lilerden daha üstün olduğunu da söyleyen bir laf bu. Kendi aslında partililerine bir anlamda onlara hani derler ya toplum içerisinde bir “ezikleme” olayı gerçekten bu şekilde davranan bir genel başkan adayları var. Yani şunu diyebilirdi. Sayın Kılıçdaroğlu beni susturmaya çalışıyor. Böyle bir hareketin içerisine girmeyin arkadaşlar diyebilirdi. Aslında burada sayın Kılıçdaroğlu’na da meydan okuma yaptı. Kendi genel başkanına olan saygılarının da ne kadar hangi derecede olduğunu görün. Bakın bu Cumhuriyet Halk Partisi bir kültür. Kendi üstlerine hakaret etme ya da kendi atlarındakine hakaret etme ile ilgili maalesef kültürleri var. Sayın Cumhurbaşkanımız o dönemde rahmetli Erbakan hocamızdan ayrılıp AK Partiyi kurduğu dönemin içerisinde AK Partinin içerisindeki bulunan hiçbir bireyden rahmetli Erbakan Hocamın aleyhine tek bir kelime duyamazsınız. Buna benzer tabirler göremezsiniz. Neden? Çünkü bu milli görüşten gelen ve özellikle milliyetçi muhafazakar kesimdeki bir kültürün yansımasıydı. Ama işte buradaki gördüğümüz ise tam tersine Cumhuriyet Halk Partisinin kültürünün bir yansıması. Kavgalarla dövüşlerle birbirlerine hakaretlerle, kongreler götürüyorlar. Grup Başkan vekilleri Burcu Hanıma karşı bir takım yapılan hareketler oldu. Biraz sonra şimdi o konulara da geleceğiz, hep birlikte göreceğiz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi kültürünün aslında en büyük göstergesi. Önceki zamanlarda ayın Kılıçdaroğlunu eleştirenlere bir bakın, altını kazıyın. Bunların altından AK Partili troller çıkacak diyordu. Şimdi aynı hareketi kendisi yapmaya başladı. Onu eleştirenlerin de AK Partili troller olmadığı böylecelikle ortaya çıkmış oldu. Çünkü AK partilerin trolleri yok trollerin en büyük merkezi neresi diye sorarsanız, Cumhuriyet Halk partisidir. Kendilerinden olmayan Muharrem İnce’yi, çok ahlaksızca bir konuyla ilgili olarak yalan montaj kasetlerle ne hale düşürmeye çalıştığını hep birlikte gördük.Tabi şimdi Cumhuriyet Halk Partisinde özellikle şöyle bir kültür oluşmaya başladığını görüyoruz. Hiç kimse yenilgiyi, kendi katkıları dolayısıyla olduğunu düşünmüyor. Bütün yenilginin sebebi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu gösteren bir durum söz konusu. Sanki bütün partideki herkes haklıydı. Her şeyi çok doğru yaptı. Cumhuriyet Halk Partilerde sadece Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı yanlış şeyler vardı. Bu yüzden seçim kaybedildiği gibi bir görünüş var. Ama tabii ben bunu çok aslında doğru bulmuyorum. Siyaseten de. Yani benim bildiğim kadarıyla beş dönemdir Özgür Özel de Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde hareket eden isimlerden bir tanesi. Ama şimdi buna rağmen sanki hiçbir şey yokmuşçasına ortaya çıktı. Ortaya çıkması cesaret. Ama bakalım bu cesaretin sonunda seçim alacak mı almayacak hep birlikte göreceğiz. Şansı tanıyor musunuz? Benim kanaatimce Sayın Kılıçdaroğlu, bırakmak istemediği süreç içerisinde kesinlikle Özgür Özel'in böyle bir başarı elde edebileceğini düşünmüyorum.