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Onursal Adıgüzel: CHP'nin anketleri ve seçim sonuçları birbiriyle uyumluydu

CHP'nin anketlerinin seçim sonuçlarıyla uyumlu olduğunu söyleyen Onursal Adıgüzel, "seçim sonuçlarına çok yakın olan, sayın genel başkanımız adaylaştığında bir iki puan önde çıktı ya da bir iki puan geride çıktığını gördüğümüz birçok anket var. Genelde de bir iki puan geride çıktığını görüyorduk" dedi.

Onursal Adıgüzel: CHP'nin anketleri ve seçim sonuçları birbiriyle uyumluydu
Ekleme: 19.09.2023 - 11:15 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
Onursal Adıgüzel: CHP'nin anketleri ve seçim sonuçları birbiriyle uyumluydu
Seçimlerden mağlubiyetle ayrılan CHP, bir türlü kendine gelemedi.

Öyle ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasının istenmesiyle başlayan tartışmalar partiyi ikiye böldü.

Bir tarafta mevcut CHP yönetimiyle devam edilmesini isteyenler, diğer yanda ise Kılıçdaroğlu'nun artık koltuğu bırakmasını isteyen değişimciler...

Parti içerisinde yaşanan tartışmalar sürerken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kendisine dayatıldığını vurguladı.

Akşener'in sözleri sonrası bugün CHP'nin eski Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Onursal Adıgüzel'den aday belirlenen dönemle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Diken'den Altan Sancar'ın sorularını yanıtlayan Adıgüzel, CHP'nin elindeki anketler ve seçim sonuçlarının birbirleriyle uyumlu olduğunu söyledi.

'Keşke çıkarsalar da ocak ayında yapılan anketler ile seçim sonuçları arasındaki uyuşmayı bir görseler'

Asıl tartışılması gerekenen sistem yerine aday belirleme süreci olduğunu ifade eden Adıgüzel, 'Ocak ayında yapılan anketler Cumhuriyet Halk Partisi arşivlerinde vardır. Keşke bir çıkarsalar da ocak ayında yapılan anketler ile seçim sonuçları arasındaki uyuşmayı bir görseler.' dedi.

Onursal Adıgüzel konuyla ilgili şunları söyledi:

'Aynı sistem, aynı hızla çalışmış, aynı sonucu vermiş. Ama birinde başarı var. Kimse sistem falan tartışmıyor. Asıl tartışmamız gereken yer tekrar altını çizmek isterim, sistem meselesi falan değil. Asıl tartışmamız gereken yer, ilk gününden bu yana aday belirleme süreçlerimiz. Aday belirleme süreçlerini biz ne kadar sağlıklı yönettik? Bugün diyorlar ki “Biz anketlere inanmıyoruz.” Böyle yorumlar dinliyoruz. Ben de şunu söylemek isterim, MYK üyesiydim. Ocak ayında yapılan anketler Cumhuriyet Halk Partisi arşivlerinde vardır. Keşke bir çıkarsalar da ocak ayında yapılan anketler ile seçim sonuçları arasındaki uyuşmayı bir görsünler. Ama depremden sonra Türkiye başka bir sürece girdi ve bu konular hiç tartışılmaz oldu. Yani aday belirleme süreci de tam tartışılmadı.'

Seçim sonuçları baş başaydı: Genel merkez görmezden geldi

Sözlerine devam eden Adıgüzel ocak ayında yapılan anketlerde seçim sonuçlarının başa baş olduğuyla ilgili bir sonuca ulaştıklarını bildirdi.

CHP Genel Merkezi'nin bu sonuçları görmezden geldiğini vurgulayan Adıgüzel, 'Mesela ocak ayında yapılan anketlerde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de abone olduğu birçok anket firmasının ve bize gelen bireysel anketlerde, partinin yaptığı anketlerde aslında seçim sonuçlarının başa baş olduğuyla ilgili birçok sonuç vardı. Ama parti genel merkezi birçok sorgulamaya rağmen bunları görmezden geldi. Bugün bakıyorum günah keçisi aranıyor. Hedef alınacak insanlar aranıyor. İşte aklama çalışmaları sürüyor. O vardı, bu yoktu. Bu mesele böyle bir mesele değil. “İçeride kel Ali vardı, kör Ali vardı, yok sen oradaydın, ben buradaydım…” Hepimiz oradaydık. Bütün süreçleri de biliyoruz. Birilerini günah keçisi ilan ederek bunların üstünü kimse kapatamaz, kendilerine aklayamazlar.' dedi.

Genelde de bir iki puan geride çıktığını görüyorduk: Seçim sonuçları da öyle tamamlandı

Adıgüzel, yine yaptırılan anketlerde Kılıçdaroğlu'nun birkaç puan önde veya geride çıktığını gördükleri birçok çalışma olduğunu söyledi.

'Genelde de bir iki puan geride çıktığını görüyorduk. Seçim sonuçları da maalesef çok üzülerek söylüyorum, bir iki puan geride tamamlandı.' diyen Adıgüzel sözlerini şöyle noktaladı.

'Herkes oradaydı ve süreci gördü. Kimileri itiraz etti, çok güçlü itirazlarda bulundu. Ama bugün küçük bir araştırma yapın, ocak ayına dair Türkiye'deki anketlere bakın. Sonra da seçim sonuçlarıyla bir karşılaştırın ne demek istediğimi çok net bir şekilde anlayacaksınız. Aslında seçim sonuçlarına çok yakın olan, sayın genel başkanımız adaylaştığında bir iki puan önde çıktı ya da bir iki puan geride çıktığını gördüğümüz birçok anket var. Genelde de bir iki puan geride çıktığını görüyorduk. Seçim sonuçları da maalesef çok üzülerek söylüyorum, bir iki puan geride tamamlandı.'
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Onursal Adıgüzel: CHP'nin anketleri ve seçim sonuçları birbiriyle uyumluydu
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