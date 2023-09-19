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Müdafaa Hareketi isimli paylaşım yapan 4 şüpheli gözaltına alındı

Müdafaa Hareketi isimli sosyal medya hesabından mültecilere yönelik bir açıklama yaparak miting düzenleyeceklerini söyleyen paylaşım yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 19.09.2023 - 15:45 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:46 / Editör: Ozge Selin
Müdafaa Hareketi isimli paylaşım yapan 4 şüpheli gözaltına alındı
Müdafaa Hareketi isimli sosyal medya hesabı yaptığı paylaşımda, 'Her türlü demografik işgal ve kültürel istilasına karşı millet topyekun kendini savunacak, yurdun her yerinde gösteri ve yürüyüşler yaparak milli tepkisini gösterecektir' ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Müdafaa Hareketi isimli sosyal medya hesabından isimsiz ve imzasız olarak yapılan paylaşımla ilgili olarak 'Kanunlara uymamaya tahrik' suçundan soruşturma başlattı. Başsavcılık tarafından sosyal medya adresinin kullanıcıları, organizatörleri ile tüm bileşenlerinin tespiti için ilgili kolluk birimlerine gerekli talimatların verildiği kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, Başsavcılığın talimatı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.C.Ç, Ö.C.Y, R.K. ve E.C'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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