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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

Azerbaycan Savunma Bakanlığı: "Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ekleme: 19.09.2023 - 14:36 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:37 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü
Ermenistan’ın provokasyonları ile mücadele veren Azerbaycan düğmeye bastı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ’daki yasadışı silahlı Ermeni varlığını sonlandırmak için antiterör operasyon başlattığını duyurdu.

Sivil halkın hedef alınmayacağı vurgulanırken, operasyonun amacı olarak Karabağ’ı yasadışı silahlı Ermeni gruplarından temizlemek olarak aktarıldı.

Yaşar Güler, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

Bugün başlatılan operasyon hızla sürdürülürken, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan görüşmede, Hasanov'un mevkidaşı Güler'e Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki terörle mücadele operasyonu hakkında bilgi verdi.

"Türkiye her zaman olduğu gibi Azerbaycan'ın yanında"

Bir diğer yandan Yaşar Güler, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğunu ifade etti.
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