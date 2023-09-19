Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Genellikle kuzey, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.Rüzgarın, Marmara ile Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE 14°C, 29°CAz bulutlu ve açıkİSTANBUL 20°C, 27°CAz bulutlu ve açıkKIRKLARELİ 15°C, 28°CAz bulutlu ve açıkSAKARYA 14°C, 29°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR 9°C, 26°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 17°C, 32°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 19°C, 31°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 18°C, 32°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 20°C, 33°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 24°C, 32°CAz bulutlu ve açıkHATAY 20°C, 30°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN 24°C, 31°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 10°C, 25°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR 10°C, 28°CAz bulutlu ve açıkKONYA 14°C, 26°CAz bulutlu ve açıkSİVAS 5°C, 28°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 11°C, 26°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU 5°C, 26°CAz bulutlu ve açıkSİNOP 17°C, 25°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK 14°C, 24°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 11°C, 27°CParçalı bulutluSAMSUN 17°C, 24°CParçalı ve az bulutluTOKAT 10°C, 27°CParçalı ve az bulutluTRABZON 19°C, 25°CParçalı çok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM 5°C, 23°CParçalı ve az bulutluKARS 4°C, 21°CParçalı ve az bulutluMALATYA 14°C, 30°CAz bulutluVAN 9°C, 23°CAz bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 15°C, 34°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 18°C, 33°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 19°C, 33°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 23°C, 35°CAz bulutlu ve açık