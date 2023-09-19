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Mersin'de suç örgütüne operasyon! 17 kişiye yakalama kararı

Mersin'de organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ekleme: 19.09.2023 - 09:07 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Mersin'de suç örgütüne operasyon! 17 kişiye yakalama kararıİl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde silahlı yaralama, genel güvenliği tehlikeye sokma, kurşunlama, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçlarını organize olarak işleyen suç örgütünü deşifre etti.

Soruşturma kapsamında ise suç örgütüne üye oldukları öne sürülen 17 kişi belirlendi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından 130 polisin katılımıyla dron destekli şafak operasyonu düzenlendi.

Demir kapıları özel harekat timlerince koçbaşlarıyla kırılarak girilen evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına alırken, çeşitli suç unsurlarına ise el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



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