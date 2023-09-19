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Meksika'da dünyayı karıştıran uzaylılar yine gündemde! Çekilen röntgen ile şaşırtan bir keşif yapıldı

Meksika Kongresi'nde ortaya koyulan 1000 yıllık 'uzaylı' cesetleri dünyanın gündemini karıştırmaya devam ediyor. Söz konusu uzaylı cesetlerinin çekilen röntgeni ise bir iddiayı çürüttü.

Ekleme: 19.09.2023 - 10:57 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:13 / Editör: Ozge Selin
Meksika'da dünyayı karıştıran uzaylılar yine gündemde! Çekilen röntgen ile şaşırtan bir keşif yapıldı
Geçtiğimiz günlerde Meksika Kongresi'nde sıra dışı anlar yaşandı. Meksikalı gazeteci ve UFO alanında çalışmalar yürüten Jaime Maussan, kongrede gerçekleştirilen özel oturumda Peru'nun Cusco kentindeki bir madende bulunan ve 'insana ait olmadığını' iddia ettiği 2 varlığın kalıntılarını sergiledi.

Maussan cam muhafaza içinde sunduğu fosilleşmiş 'cesetlerin' bin yıllık olduğunu belirtti. Maussan örneklerin Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) tarafından incelendiğini ve bilim adamlarının DNA örneği almayı başardığını, yaşlarının tespiti için radyokarbon testi uyguladığını aktardı.

Meksika'da dünyayı karıştıran uzaylılar yine gündemde! Çekilen röntgen ile şaşırtan bir keşif yapıldı

Elde edilen DNA'nın diğer örneklerle karşılaştırıldığını söyleyen Maussan, örneklerin yüzde 30'undan fazlasının fosil kaydı incelenen hiçbir canlıyla uyuşmadığını öne sürdü.

Maussan konuşmasında, 'Bu örnekler bir UFO enkazından sonra bulunan varlıklar değil. Diatom madenlerinde bulundular ve daha sonra fosilleştiler. Uzaylı mı değil mi bilmiyoruz ama bizimle yaşadılar. Bu evrende yalnız değiliz, bu gerçeği kabullenmeliyiz' ifadelerini kullandı.

Meksika'da dünyayı karıştıran uzaylılar yine gündemde! Çekilen röntgen ile şaşırtan bir keşif yapıldı

Oturuma video konferans yöntemiyle katılan Harvard Üniversitesi Astronomi Bölümünden Abraham Avi Loeb da Meksika hükümetine, uluslararası bilim adamlarının daha fazla araştırma yapabilmesi için izin vermesi çağrısında bulundu. Oturuma ayrıca, ABD Donanması'nda pilot olarak görev yapmış olan ve ABD Kongresi'nde UFO'larla ilgili düzenlenen oturumda ifade veren Ryan Graves da katıldı.

Meksika'da dünyayı karıştıran uzaylılar yine gündemde! Çekilen röntgen ile şaşırtan bir keşif yapıldı

Olayın ardından birkaç haftadır söz konusu mumyalar dünya gündemini oldukça meşgul ediyor.

Meksikalı doktorlar, kongreye sunulan, insan olmadığı iddia edilen canlıların kalıntıları üzerinde çeşitli laboratuvar çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında kalıntılara röntgen çekildi.

Meksika'da dünyayı karıştıran uzaylılar yine gündemde! Çekilen röntgen ile şaşırtan bir keşif yapıldı

Donanma Sekreteri Sağlık Bilimleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Jose de Jesus Zalce Benitez'e göre yapılan çalışmalar, cesetlerin tek bir iskelete ait olduğunu ve bir araya getirilmediğini gösterdi.

Bu durum da cesetlerin başka başka parçalardan yapıldığı iddiasını çürütüyor. Birkaç gün önce İngiliz gazetesi Daily Mail'e konuşan bir ekip söz konusu cesetlerin 'insan ve hayvan kemiklerinden oluşan bir karışım' olduğunu iddia etmişti.

Meksika'da dünyayı karıştıran uzaylılar yine gündemde! Çekilen röntgen ile şaşırtan bir keşif yapıldı

Ekip, kafatasının yüz kısmının kırıldığını, bu nedenle de geriye yalnızca bir kısmının kaldığını, uzaylı kafası şekli alsın diye de o kısmın döndürüldüğünü iddia etmişti.

Aynı zamanda araştırmacılar örneklerdeki uyluklardan birinin insan uyluk kemiği olduğu konusunda kesin olduklarını ifade etmişti.



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