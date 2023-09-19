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Kan donduran vahşet! Arkadaşının kafasını kesip dolaba koydu! Köpeğini de baltayla katletti

Bursa'da 7 ay önce işlenen ve 2 kişinin feci şekilde öldürülmesiyle sonuçlanan cinayet olayında kan donduran detaylar ortaya çıktı. İki arkadaşını birden öldüren Ahmet Burak Demir'in, arkadaşı Murat Kutlu'yu evinde 3 kurşunla öldürdükten sonra bıçakla kafasını bedeninden ayırdığı ve buzdolabında sakladığı anlaşıldı.

Ekleme: 19.09.2023 - 14:41 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:57 / Editör: Ozge Selin
Kan donduran vahşet! Arkadaşının kafasını kesip dolaba koydu! Köpeğini de baltayla katlettiBursa'da geçtiğimiz Şubat ayında işlenen feci cinayetler, eczacı kalfası Serdar Ergun'un yakınlarının kayıp başvurusu yapmasıyla ortaya çıkmıştı.

Kan donduran vahşet! Arkadaşının kafasını kesip dolaba koydu! Köpeğini de baltayla katletti

Ergun'dan haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarında bulunmuş ve incelenen mobese görüntülerinden Serdar Ergun'un 16 BT 773 plakalı otomobilinin, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde olduğunu tespit edilmişti.

Kan donduran vahşet! Arkadaşının kafasını kesip dolaba koydu! Köpeğini de baltayla katletti

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçmiş ve durdurulan otomobilde, Serdar Ergun'un cesedi bulunmuştu. Sürücü Ahmet Burak Demir hemen gözaltına alınmış ve yapılan sorgulamada iki cinayet birden işlediğini itiraf etmişti.

Kan donduran vahşet! Arkadaşının kafasını kesip dolaba koydu! Köpeğini de baltayla katletti

ÇİFTE CİNAYET
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki ilk sorgusunda Serdar Ergun'u öldürdüğünü itiraf eden Demir, Bursa'daki ev arkadaşı Murat Kutlu'yu da 3 gün önce öldürdüğünü söyledi. Ahmet Burak Demir'in Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'ndeki evine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Murat Kutlu'nun da cansız bedenini buldu. Demir'in evdeki köpeği de öldürdüğü tespit edilmişti.

KAFASINI KESİP BUZDOLABINA KOYMUŞ
İstanbul'daki sorgusu tamamlanan ve Bursa'daki cinayetle ilgili olarak Bursa'ya getirilen Demir, ev arkadaşı Murat Kutlu'yu da evinde tartıştıktan sonra belindeki silahı çıkarıp 3 kurşunla öldürdüğü, daha sonra ise mutfaktan aldığı bıçakla kafasını bedeninden ayırarak buzdolabına koyduğu ortaya çıktı.

'MURAT SAPIKÇA TEKLİFLER YAPTI'
İddianamede Ahmet Burak Demir'in savunmasına da yer verildi. Murat Kutlu'nun kendisine işkence yaptığını öne süren Demir, 'Murat'ı hakaret ve sapıkça teklifler nedeniyle öldürdüm. Murat'ın köpeğini ben öldürmedim, Murat öldürdü' dedi.

Daha önce Serdar Ergun'a borcu olduğunu söyleyen Demir, ilk ifadesinin aksine Serdar Ergun'un kendisine borçlu olduğunu öne sürerek, 'Serdar bana borçluydu. Bu borcu ödemediği, ters konuştuğu, hakaret ve tehditte bulunduğu için, aynı zamanda Murat'ı öldürmüş olmamın verdiği etki ve psikolojik bozukluk nedeniyle öldürdüm' dediği belirtildi.



2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETLE YARGILANACAK
Cumhuriyet savcısı iddianamede Ahmet Burak Demir hakkında, 'Tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmek suçundan, her 2 maktul için birer kez olmak üzere 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, Murat Kutlu'nun köpeğini öldürdüğü gerekçesiyle de Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 1200 TL ceza istedi. Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nde gelecek ay hakim karşısına çıkacak olan Demir hakkında, ayrıca 'Ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle de dava açıldı..
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