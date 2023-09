İsveç'in aklında tek soru! Başkan Erdoğan'ın kritik görüşmesine odaklandılar

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, ABD'de adeta Türkiye rüzgarı estiriyor. Erdoğan'ın Türkevi'ndeki yoğun temaslarına devam ediyor.Bu yoğun temaslar arasında ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de vardı. Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan'ın, Türkevi'ndeki basına kapalı kabulü yaklaşık 50 dakika sürdü.Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Stoltenberg'i kabulünün ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:'NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile BM 78'inci Genel Kurulu marjında bir araya geldik, gündemimizdeki bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Her zaman olduğu gibi NATO misyonlarına en aktif destek veren ülkelerden biri olmayı sürdüreceğiz.'Öte yandan, kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın da hazır bulunduğu bildirildi.Stoltenberg ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak 'New York'ta Başkan Erdoğan ile görüştüğüme memnun oldum. Terörle mücadelemizi hızlandırmayı tartıştık ve kendisine Türkiye'nin Karadeniz tahıl anlaşmasını canlandırma yönündeki çalışmaları için teşekkür ettim. Vilnius'ta mutabakata varıldığı üzere Türk parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğini mümkün olan en kısa sürede ele alacak.' dedi.İsveç basını ise söz konusu görüşmeyi ele aldı. İsveç'in önde gelen gazetelerinden Aftonbladet 'Stoltenberg İsveç konusunda Erdoğan'la görüştü' sözlerine yerdi.Aynı zamanda Başkan Erdoğan'ın görüşme ile ilgili attığı tweette kendilerinden hiç bahsetmediğine de dikkat çektiler.Dagens Industri de söz konusu görüşmeyi manşetine taşıyan gazeteler arasında oldu. Gazete, Stoltenberg'in sözlerine vurgu yaptı.Expressen de Stoltenberg'in sözlerine dikkat çekti. Stoltenberg'in sosyal medya hesabı üzerinden 'En kısa zamanda' notunu düştüğünü ifade eden gazete, Macaristan'ın İsveç'e bakışını da ele aldı.Hallandsposten ise duruma karşı biraz daha umutsuz yaklaşan gazeteler arasındaydı. Stoltenberg'in açıklamasına yer veren gazete, 'İyi telkinlere karşın şu an için tarih ve durum belirsiz' sözlerine yer verdi.Dagbaldet de söz konusu görüşmeyi değerlendiren gazeteler arasındaydı. Gazete, Erdoğan ile Stoltenberg'in İsveç'in NATO üyeliğini de ele aldığında bahsetti.