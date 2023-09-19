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İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Tekin ve Gümürcü aileleri arasında çıkan ve çocukların da karıştığı silahlı kavgada 3 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Aileler arasında geçtiğimiz yıl yaşanan kavgada 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Ekleme: 19.09.2023 - 09:18 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:25 / Editör: Ozge Selin
İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralıDiyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde sokakta karşılaşan ve aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen iki aile mensupları arasında tartışma çıktı. Tartışmaya diğer aile bireylerinin de karışması üzerine kavga büyüdü ve silahlı çatışmaya döndü. Silahlı kavgada, Mehdin Gömürcü, Recep Gömürcü ve Hüsamettin Tekin bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar Bismil ve Diyarbakır'daki hastanede kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgada ölen 3 kişi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis, hastane ve olay yerinde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Bismil Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından kavgaya ilişkin soruşturma başlatılırken, her iki aileden gözaltına alınanların olduğu belirtildi.

Aileler arasında geçtiğimiz yıl yaşanan kavgada 1 kişi yaşamını yitirmişti.

İki aile arasında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı
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