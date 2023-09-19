İhmali sonunu getirdi! 2 gün önce ceza yiyen adam traktör tekerleğinin altında kaldı

İddiaya göre, Yasin Ç.'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil, Mehmet Aslan’ın (60) kullandığı ve arka farları çalışmayan traktörü fark edemeyerek arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle düşen Mehmet Aslan, kullandığı traktörün tekerleğinin altında ezilirken kontrolden çıkan traktör ise yol kenarındaki bir beton kamelyaya çarparak durabildi.Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde traktör sürücüsü Mehmet Aslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yasin Ç. ile yanında bulunan F.Ç. ve D.Ç. ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yasin Ç. ve F.Ç.’nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.Kazayı duyup olay yerine gelen Mehmet Aslan’ın yakınları, yerdeki cesedi görünce sinir krizi geçirdi.İddiaya göre, jandarma ekiplerinin arka lambaları çalışmadığı için traktörün sürücüsüne 2 gün önce ceza kestiği ve şehre gidip lambaları onarması yönünde uyarıda bulunduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.