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İhmali sonunu getirdi! 2 gün önce ceza yiyen adam traktör tekerleğinin altında kaldı

Elim kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi ile Halfeti ilçesini birbirine bağlayan karayolu üzerinde meydana geldi.

Ekleme: 19.09.2023 - 09:55 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:05 / Editör: Ozge Selin
İhmali sonunu getirdi! 2 gün önce ceza yiyen adam traktör tekerleğinin altında kaldı
İddiaya göre, Yasin Ç.'nin kullandığı yabancı plakalı otomobil, Mehmet Aslan’ın (60) kullandığı ve arka farları çalışmayan traktörü fark edemeyerek arkadan çarptı.

YOLA DÜŞÜP TRAKTÖR TEKERLEĞİNİN ALTINDA EZİLDİ

Çarpmanın etkisiyle düşen Mehmet Aslan, kullandığı traktörün tekerleğinin altında ezilirken kontrolden çıkan traktör ise yol kenarındaki bir beton kamelyaya çarparak durabildi.

1 ÖLÜ, 2’Sİ AĞIR 3 YARALI

Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde traktör sürücüsü Mehmet Aslan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yasin Ç. ile yanında bulunan F.Ç. ve D.Ç. ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Yasin Ç. ve F.Ç.’nin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı duyup olay yerine gelen Mehmet Aslan’ın yakınları, yerdeki cesedi görünce sinir krizi geçirdi.

JANDARMA 2 GÜN ÖNCE CEZA KESMİŞ

İddiaya göre, jandarma ekiplerinin arka lambaları çalışmadığı için traktörün sürücüsüne 2 gün önce ceza kestiği ve şehre gidip lambaları onarması yönünde uyarıda bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhmali sonunu getirdi! 2 gün önce ceza yiyen adam traktör tekerleğinin altında kaldı


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