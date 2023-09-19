Firari FETÖ'cü Bilecik'te yakalandı

FETÖ/PDY Silahı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Kasım Uygur, Bilecik Jandarma Komutanlığına baglı ekipler tarafından saklandigı bağ evinde yakalandı.

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesince hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası ile yakalama kararı bulunan firari Kasım Uygur'un Bilecik'te bir tarla içinde bulunan bahveli bir evde saklandığı tespit edildi. Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin operasyonu sonucu kıskıvrak yakalanan firari Kasım Uygur, hakkında düzenlenen evraklarla birlikte cezaevine teslim edildi.