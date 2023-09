Erdoğan'ın tek cümlesi yetti! Rus medyası manşetten veriyor

Her yıl Eylül ayında toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD'nin New York kentine giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kürsüye çıkacak. BM Genel Kurulu'nda on üçüncü kez konuşacak Erdoğan, öncesinde Amerikan kamu yayıncısı PBS televizyonuna bir röportaj verdi.PBS sunucusu Amna Nawaz'ın sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir çoğu BM gündemine de damga vuran konulara değindi, İsveç'in NATO üyeliğinden Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline, Türkiye'nin AB üyeliğinden ABD'den satın alınacak F-16 savaş uçaklarına ve Yunanistan'a farklı başlıklarda açıklama yaptı.'Putin'in sözünü tutacağına dair güveniyor musunuz?' sorusunu yanıt veren Erdoğan'ın Rusya ve Batı'yı karşılaştırması, beklendiği gibi dünya çapında ses getirdi. Cumhurbaşkanı, Amerikan televizyonunda şu ifadeleri kullandı:'Benim güvenmemem için hiçbir sebep yok. Batı ne kadar güvenilirse Rusya da en az o kadar güvenilirdir. Bizi 50 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında bekletiyorlar. Şu anda Batı'ya ne kadar güveniyorsam Rusya'ya da o kadar güveniyorum.'Rus resmi medyasından bütün gazetelere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri ilk sayfadan verildi. Resmi haber ajansı RIA 'Erdoğan Rusya'ya Batı'dan daha az güvenmediğini söyledi' başlığını seçti.Russia Today televizyonu 'Erdoğan Rusya ve Putin'e Batı'dan daha az güvenmediğini söyledi' başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. Türk liderin Moskova'ya güvenmemek için bir nedeni olmadığını dile getirdiğini aktaran Russia Today, Erdoğan'ın ayrıca Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le Soçi'de gerçekleşen buluşmayı 'verimli' olarak nitelediğini öne çıkardı.İzvestiya gazetesi, 'Erdoğan, Rusya ve Batı'ya denk güven hakkında konuştu' başlıklı haberinde sunucunun Putin'in tahıl anlaşmasını bir avantaj olarak kullandığı yorumuna da Türk liderin katılmadığını aktardı. Gazete ayrıca Erdoğan'ın günün erken saatlerinde Ankara'nın Washington'la ilişkilerinden zaman zaman beliren engellere rağmen memnun olduğunu söylediğini kaydetti.Röportajı üç ayrı haberle sayfasına taşıyan Kommersant gazetesi, 'Rusya'ya Batı'ya güvendiğim kadar güveniyorum', 'İsveç'in NATO'ya katılmak için çabası yeterli değil' ve 'Erdoğan Ukrayna'daki askeri çatışmanın uzun süreceğine inanıyor' başlıklarını attı.TASS haber ajansı, 'Erdoğan, Ukrayna'daki çatışmanın uzun süreceğini belirtti' derken, Cumhurbaşkanı'nın Rusya'ya Batı'dan daha az güvenmediğinin altını çizdiği vurgulandı. Yanı sıra, Türk liderin Rusya'nın en yakın komşularından biri olduğunu ve ortak bir tarihe sahip olduklarını dile getirdiği aktarıldı.Rus ordusunun resmi televizyonu Zvezda ise, 'Erdoğan, Ukrayna'daki savaşın bitiş zamanlaması hakkında konuştu' başlığını tercih etti. Zvezda, Erdoğan'ın Rus mevkidaşı Putin'in çatışmanın bitmesinden yana olduğunu söylediğini ekledi.Birleşik Arap Emirlikleri merkezli El Arabiya, 'Erdoğan: Batı'ya ne kadar güveniyorsam Rusya'ya da o kadar güveniyorum, Ukrayna savaşı uzun sürecek' başlıklı haberinde röportajdan birçok cümleyi alıntıladı.