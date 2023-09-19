  • USD: 26,99 - 27,04
  • EURO: 28,86 - 28,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Emine Erdoğan, New York'ta Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın eşi ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun eşi Veronica Alcocer Garcia ile New York'ta bir araya geldi.

Ekleme: 19.09.2023 - 16:31 Güncelleme: 19.09.2023 - 16:34 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan, New York'ta Kolombiya Cumhurbaşkanı'nın eşi ile bir araya geldi
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Garcia ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Görüşmede, Emine Erdoğan ve Garcia, kadın hakları, eğitimde fırsat eşitliği ve atık yönetimi konusunda bilgi paylaşımında bulundu.

Garcia, Emine Erdoğan'ı BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in teklifiyle üstlendiği BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanlığından dolayı tebrik etti.

GARCİA'YI İSTANBUL'A DAVET ETTİ

Emine Erdoğan, 2015'te Kolombiya'yı ziyaret ettiğine değinerek Garcia'yı '31 Ekim Dünya Şehirler Günü' vesilesiyle İstanbul'da ağırlamak istediğini söyledi.

Emine Erdoğan, görüşmenin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımında da şu ifadelere yer verdi:

'Kolombiya Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Veronica Alcocer Garcia ile Türkevi'nde bir araya geldik. Sıfır Atık projemizle 2017'den bugüne elde ettiğimiz kazanımları ve deneyimlerimizi paylaşarak, atık yönetimine dair işbirliği alanlarımızı görüştük. Kadın liderliğinin güçlendirilmesi ve eğitimde fırsat eşitliği konularını ele aldık. Kendilerini ülkemizde ağırlamaktan duyacağım memnuniyeti belirttim.'
Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! OECD de büyüme tahminini yükseltti! Uluslararası derece kuruluşlarından peş peşe açıklamalar
İstanbul'da İETT otobüsü devrildi: Yaralılar var
Devlet Bahçeli'den Sezgin Tanrıkulu'na: Satılmış PKK'lı
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
CHP’li Fethiye Belediyesi’nden Gaziler Günü skandalı! Çelengi unuttular…
Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyondan ilk görüntüler
Berna Laçin’den çirkin söylem! Din dersini hedef aldığı paylaşımına tepki yağdı!
Şırnak'ta gri kategoride terörist Ramazan Eliçümüş öldürüldü
Azerbaycan'dan yeni karar! Antiterör operasyonu başladı
CHP bildiğiniz gibi! Genel Başkanlığa aday olan Özgür Özel söylem değiştirdi: Hepimiz hacı torunuyuz
Emine Erdoğan, ‘Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru’ programına katıldı
Ankara'daki 'bakterili' ekmekler skandalında yeni perde! Özcan tek tek ortaya çıkardı
Türkiye yatırımcıların radarında! Dış finansman kapıları aralanıyor! Bakan Şimşek: Hedefimiz gerçekleştiğinde Türkiye ile rekabet edecek fazla ülke olamayacak
Onursal Adıgüzel: CHP'nin anketleri ve seçim sonuçları birbiriyle uyumluydu
Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar...
Terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde Münbiç sorumlusu Uman Derviş etkisiz hale getirildi
Erdoğan'ın tek cümlesi yetti! Rus medyası manşetten veriyor
Başkan Erdoğan'dan PBS kanalının sunucusu Amna Nawaz'ın provokatif sorusuna sert tepki: Sizi neden bu kadar ilgilendiriyor? Saygı duyacaksın
Başkan Erdoğan'dan ABD'de önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de düşünce kuruluşu temsilcileriyle görüştü: Uluslararası sistemin adaletsizliklerini gidermeyi amaçlıyoruz
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Liselerde yeni dönemin detayları belli oldu! Veliler de sürece dahil olacak: O öğrenciler takibe alınacak

Liselerde yeni dönemin detayları belli oldu! Veliler de sürece dahil olacak: O öğrenciler takibe alınacak

Yeni dönem başlıyor: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni dönem başlıyor: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Twitter (X) ücretli mi olacak? Elon Musk'tan açıklama: Botlarla savaşmanın tek yolu...

Twitter (X) ücretli mi olacak? Elon Musk'tan açıklama: Botlarla savaşmanın tek yolu...

Bayat balık yiyen kadının hayatı karardı! Kolları bacakları kesildi…

Bayat balık yiyen kadının hayatı karardı! Kolları bacakları kesildi…

Altın kadar değerli: Kilosu 2 bin 500 TL! 11 yıl önce dağda keşfetti!

Altın kadar değerli: Kilosu 2 bin 500 TL! 11 yıl önce dağda keşfetti!