Eğirdir Gölü'nde panik! Özel ekip el bombalarını patlattı

Isparta'daki Eğirdir Gölü kıyısında 2 gün önce suda bulunan 10 el bombası, İstanbul'dan gelen ekip tarafından özel düzenekle patlatılarak etkisiz hale getirildi.Eğirdir Gölü Yazla plajında önceki gün yüzen bir kişi, polisi arayıp, suda birden fazla el bombası gördüğü ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 10 el bombası tespit edildi. Bölgeyi şeritle kapatan ve plajda güvenlik önlemi alan polis, giriş çıkışlara da izin vermedi. Sudaki el bombalarının çıkarılması için İstanbul'dan bomba imha uzmanlarından yardım istendi.Dün saat 20.30 sıralarında İstanbul'dan gelen özel ekip, bölgede inceleme yaptı. İncelemede, bombaların suda patlatılmasına karar verildi. Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık ve Eğirdir Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çalışmalara destek verdi.