Devlet Bahçeli duyurdu! MHP'nin 4. Olağan Kurultay tarihi belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK toplantısında açıklamalarda bulundu.Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:Yerel seçimlere heyecanla hazırlanıyoruz. Zillet tortularının kazıtılmasını amaçlıyoruz. Türkiye'nin zaman kaybetmeye, oyalanmaya tahammülü yoktur.Türkiye oyun kurucu vasfıyla bu şartlar altında ben de varım diyerek varlığını ibra ve ifşa etmektedir.MHP olarak ne yaptığımızı biliyoruz. Cumhur ittifakı olarak yeni projelerimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. MHP başında sonunda önünde arkasında milletin olmadığı hiçbir irtibat ağının bugüne kadar yanında olmamış bundan sonra da olması düşünülemez.Cumhuriyet'in yeni yüzyılını omuzlayacak ekibimizle gücümüze güç katacağımıza inanıyoruz. 17 Mart'ta 4. Olağan Kurultayımızı yapacağız. MYK'da kurultay ve seçim takvimimizi ele aldık.Siyasetteki maksadımız gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Hizmet edenin himmet göreceğini de gayet iyi bilmekteyiz.Haklı mücadelemizi diri tutmanın gayretindeyiz.Göç sorunundan, ekonomik cepheleşmeye, İslamofobi salgınından ırkçı ve şovenizm hastalığına varıncaya kadar risk ve tehditler dünya genelinde artmıştır.Dünyayı takip ediyoruz ve bunu yapmanın zorunlu olduğunu biliyoruz. Biz Türkiye sevdalısı cesur yürekleriz. Göz kamaştıran bir memleketin miraşçılara olarak bölgesel vizyonumuzu kapatmaya hakkımız olmadığına inananlarız. İnkar bir vebaldir. Varacağı her ihanettir.Tarihini tanımayan milletler, istikbalini kaybetmeye mahkumdur.Türkiye'mizin karşı karşıya olduğu tehlikeleri değerlendirmek, ilkesel politikamızla çelişmeyen çözümler üretmektir.Türkiye'nin her meselesi bizim de meselemizdir. Bizim sırça köşklerle işimiz olmaz, olmayacaktır. Çıkar hesabı yapmamız, kulislerin oyuncağı olmamız akıl karı değildir. MHP'nin duruşu kızılelma duruşudur.TBMM'nin manevi itibarına kara çalan Kılıçdaroğlu'nun, değişim çalkantıları nedeniyle şuur kaybına uğradığı anlaşılmaktadır. TBMM Gazi bir Meclis'tir. Aksini iddia eden Kılıçdaroğlu gafildir. Kılıçdaroğlu'nun aşırı hırsı aklının önündedir. CHP'nin il ve ilçe kongrelerinde havada uçuşan sandayeler, ilkel manzaralar Kılıçdaroğlu ve yönetiminin maskesini düşürmüştür. Bunların demokrasi anlayışı, dayatmaları sineye çekmektir. CHP'nin demokrasi mantığı ile FETÖ ve PKK'nın demokrasi retoriği bire bir örtüşmektedir. CHP demek kavga kargaşa ve kutuplaşma demektir. 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 tarihlerinde Türkiye bu kötürüm siyasetçilerin eline düşmüş olsa kaçınılmaz son gelmiş olurdu. Allah bu milleti zillet ittifakından korumuştur. ittifakın bittiği ifade edilse bile yeni bir masanın kurulma isteği altan alta devam etmektedir. Bu kapsamda Türk milleti zilleti önce 14 Mayıs'ta sonra 28 Mayıs'ta kabul etmemiştir. İnanıyorum ki 31 Mart 2024'te de kabul etmeyecektir. Biz cumhur ittifakının şaşmaz ahlakına, zamanlar üstü siyasetine bakıyor ve buna uygun hareket ediyoruz. Unutulmamalıdır ki bir kez zillete tutulan bir daha belini doğrultamaz.TSK'ta saldıran bu alçak milletvekilinin ağzı düşman ağzıdır. Vatansız ve bayraksızların TBMM'de yeri yoktur. Bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmelidir, mahkeme yolu açılmalıdır. HDP'yle ilgili kapatma davası hala sürüncemededir. AYM neyi bekliyor? Böylesi bir kepazeliği hukukun üstünlüğüyle açıklamak mümkün müdür? Türkiye'de terör hukuku hiçbir zaman geçerli olmamıştır.Biz adalet istiyoruz, hemen istiyoruz. AYM'nin görevini derhal yapmasını bekliyoruz. Doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz.Feriştahı gelse duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz, hiçbir zaman da boyun eğmeyeceğiz.ABD'nin Ermenistan ile ortak tatbikatı bölge huzuruna kastetmektir. Karabağ Türk'ün yurdudur. Ermenistan aklını başına almalı, ateşle oymaktan vazgeçmelidir. Soydaşlarımız yalnız değildir.Türkiye'nin yeni bir anayasa ile yüzyıla mühür vuracağına inanıyoruz. Cumhur ittifakı olarak başaracağımızdan kuşku duymuyorum.