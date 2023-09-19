Devlet Bahçeli'den Sezgin Tanrıkulu'na: Satılmış PKK'lı

MHP'de MYK toplantısı sonrasında Genel başkan Devlet Bahçeli kameraların karşısına geçti.Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli'nin hedefinde TSK'ya iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu vardı.Bahçeli, geçmişte TSK'nın doğu illerinde köyleri yaktığını ve helikopterden köylüleri attığını söyleyen Tanrıkulu'na ateş püskürdü.Tanrıkulu için Satılmış PKK'lı nitelemesi yapan Bahçeli şunları söyledi:PKK YPG'nin işbirlikçi kitlesinden olan potansiyel bir terörist, üstelik CHP milletvekili TSK'ya iftira atmıştır.Günlerdir sabırla ve dişimi sıkarak gelişmeleri takip ettim. Kim ne söyledi ona baktım.TSK'yı saldıran bu alçak ve aşağılık milletvekilinin ağzı düşman ağzıdır.Aidiyeti Kandil mağaralarıdır. köyleri yakanda köylüleri helikopterden atan da Türk askeri değildir. Böyle bir olay vuku bulmamıştır.Bu terör dili örgüt ezberi hıyanet tebliğidir. CHP'nin kendi partisinde bulunan bu satılmış PKK'lıya gerekli cezayı vermekten imtina etmesi, basit ve caydırıcı olmaktan uzak tutumu adı konulmamış bir ağız birliğine delalettir.TSK'ya bühtan ile sataşmak kimliğini iki paralık etmiş bayraksızların harcıdır. Bunların TBMM'de yeri yoktur.PKK'ya sözcülük yapan birine maaş verilmesi haramdır.Hukuk ve demokrasinin kuralları eksiksiz işletilerek, bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmeli, mahkeme yolu ardına kadar açılmalıdır'Etiketler CHP MHP Devlet Bahçeli PKK Tsk