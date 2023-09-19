Devlet Bahçeli'den Sezgin Tanrıkulu'na: Satılmış PKK'lı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TSK'ya iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu sert sözlerle hedef aldı. Tanrıkulu için "Satılmış PKK'lı" ifadesini kullanan Bahçeli, hukuk yolları işletilerek derhal Tanrıkulu'nun vekilliğinin düşürülmesi gerektiğini söyledi.
MHP'de MYK toplantısı sonrasında Genel başkan Devlet Bahçeli kameraların karşısına geçti.
Gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli'nin hedefinde TSK'ya iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu vardı.
Bahçeli, geçmişte TSK'nın doğu illerinde köyleri yaktığını ve helikopterden köylüleri attığını söyleyen Tanrıkulu'na ateş püskürdü.
'Dişimi sıkarak gelişmeleri takip ettim'
Tanrıkulu için Satılmış PKK'lı nitelemesi yapan Bahçeli şunları söyledi:
PKK YPG'nin işbirlikçi kitlesinden olan potansiyel bir terörist, üstelik CHP milletvekili TSK'ya iftira atmıştır.
Günlerdir sabırla ve dişimi sıkarak gelişmeleri takip ettim. Kim ne söyledi ona baktım.
'Aşağılık milletvekilinin ağzı düşman ağzıdır'
TSK'yı saldıran bu alçak ve aşağılık milletvekilinin ağzı düşman ağzıdır.
Aidiyeti Kandil mağaralarıdır. köyleri yakanda köylüleri helikopterden atan da Türk askeri değildir. Böyle bir olay vuku bulmamıştır.
'Satılmış PKK'lı'
Bu terör dili örgüt ezberi hıyanet tebliğidir. CHP'nin kendi partisinde bulunan bu satılmış PKK'lıya gerekli cezayı vermekten imtina etmesi, basit ve caydırıcı olmaktan uzak tutumu adı konulmamış bir ağız birliğine delalettir.
'Maaş verilmesi haramdır'
TSK'ya bühtan ile sataşmak kimliğini iki paralık etmiş bayraksızların harcıdır. Bunların TBMM'de yeri yoktur.
PKK'ya sözcülük yapan birine maaş verilmesi haramdır.
Hukuk ve demokrasinin kuralları eksiksiz işletilerek, bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmeli, mahkeme yolu ardına kadar açılmalıdır'
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