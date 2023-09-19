  • USD: 26,99 - 27,04
  • EURO: 28,86 - 28,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP’li Fethiye Belediyesi’nden Gaziler Günü skandalı! Çelengi unuttular…

CHP’li Fethiye Belediyesi, Gaziler Günü töreninde çelenk sunamadı. Belediye ekiplerinin çelengi getirmeyi unuttuğu ortaya çıktı. Duruma çok sinirlenen CHP’li belediye Başkanı Alim Karaca, kısa süre belediye personeliyle tartıştı.

CHP’li Fethiye Belediyesi’nden Gaziler Günü skandalı! Çelengi unuttular…
Ekleme: 19.09.2023 - 14:57 Güncelleme: 19.09.2023 - 15:10 / Editör: Ozge Selin
CHP’li Fethiye Belediyesi’nden Gaziler Günü skandalı! Çelengi unuttular…
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Fethiye Kaymakamlığı önünde düzenlenen törene Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Belediye Başkanı Alim Karaca, Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Namık Ünal, gaziler, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.

ÇELENGİ UNUTTULAR

Törende kaymakamlık makamı çelenginin anıta sunulmasının ardından Fethiye Belediyesi çelenginin anıta sunulması beklendi. Kısa süre belediye Başkanı Alim Karaca ve belediye görevlileri arasında bakışmalar yaşandı. Ancak, belediye ekiplerinin çelengi törene getirmeyi unuttuğu ortaya çıktı. Belediye bandosunun yanı sıra yaklaşık 20 belediye personelinin yer aldığı törende, CHP'li belediye Gaziler Günü'nde anıta çelenk sunamadı. Duruma çok sinirlenen CHP'li belediye Başkanı Alim Karaca, kısa süre belediye personeliyle tartıştı.

Daha sonra Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği çelenginin anıta sunulduğu törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Namık Ünal'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrencilerin okuduğu şiirle tören sona erdi. CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, geçen ay da Türk bayrağı üzerine adını ve belediye logosunu bastırarak, bayrakları şehrin farklı noktalarına astırmıştı. Muğla Valiliği, kamuoyunda da infiale neden olan ve tepki çeken söz konusu görsellerin, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na aykırılık teşkil ettiğinden toplatmış ve ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemleri başlatmıştı.

CHP’li Fethiye Belediyesi’nden Gaziler Günü skandalı! Çelengi unuttular…
Türkiye ekonomisi hız kesmiyor! OECD de büyüme tahminini yükseltti! Uluslararası derece kuruluşlarından peş peşe açıklamalar
İstanbul'da İETT otobüsü devrildi: Yaralılar var
Devlet Bahçeli'den Sezgin Tanrıkulu'na: Satılmış PKK'lı
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
CHP’li Fethiye Belediyesi’nden Gaziler Günü skandalı! Çelengi unuttular…
Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı operasyondan ilk görüntüler
Berna Laçin’den çirkin söylem! Din dersini hedef aldığı paylaşımına tepki yağdı!
Şırnak'ta gri kategoride terörist Ramazan Eliçümüş öldürüldü
Azerbaycan'dan yeni karar! Antiterör operasyonu başladı
CHP bildiğiniz gibi! Genel Başkanlığa aday olan Özgür Özel söylem değiştirdi: Hepimiz hacı torunuyuz
Emine Erdoğan, ‘Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru’ programına katıldı
Ankara'daki 'bakterili' ekmekler skandalında yeni perde! Özcan tek tek ortaya çıkardı
Türkiye yatırımcıların radarında! Dış finansman kapıları aralanıyor! Bakan Şimşek: Hedefimiz gerçekleştiğinde Türkiye ile rekabet edecek fazla ülke olamayacak
Onursal Adıgüzel: CHP'nin anketleri ve seçim sonuçları birbiriyle uyumluydu
Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar...
Terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde Münbiç sorumlusu Uman Derviş etkisiz hale getirildi
Erdoğan'ın tek cümlesi yetti! Rus medyası manşetten veriyor
Başkan Erdoğan'dan PBS kanalının sunucusu Amna Nawaz'ın provokatif sorusuna sert tepki: Sizi neden bu kadar ilgilendiriyor? Saygı duyacaksın
Başkan Erdoğan'dan ABD'de önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de düşünce kuruluşu temsilcileriyle görüştü: Uluslararası sistemin adaletsizliklerini gidermeyi amaçlıyoruz
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Liselerde yeni dönemin detayları belli oldu! Veliler de sürece dahil olacak: O öğrenciler takibe alınacak

Liselerde yeni dönemin detayları belli oldu! Veliler de sürece dahil olacak: O öğrenciler takibe alınacak

Yeni dönem başlıyor: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni dönem başlıyor: Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Twitter (X) ücretli mi olacak? Elon Musk'tan açıklama: Botlarla savaşmanın tek yolu...

Twitter (X) ücretli mi olacak? Elon Musk'tan açıklama: Botlarla savaşmanın tek yolu...

Bayat balık yiyen kadının hayatı karardı! Kolları bacakları kesildi…

Bayat balık yiyen kadının hayatı karardı! Kolları bacakları kesildi…

Altın kadar değerli: Kilosu 2 bin 500 TL! 11 yıl önce dağda keşfetti!

Altın kadar değerli: Kilosu 2 bin 500 TL! 11 yıl önce dağda keşfetti!