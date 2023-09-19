CHP’li Fethiye Belediyesi’nden Gaziler Günü skandalı! Çelengi unuttular…

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Fethiye Kaymakamlığı önünde düzenlenen törene Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Belediye Başkanı Alim Karaca, Cumhuriyet Başsavcısı Günşafak Karartı, Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Namık Ünal, gaziler, siyasi parti ve STK temsilcileri katıldı.Törende kaymakamlık makamı çelenginin anıta sunulmasının ardından Fethiye Belediyesi çelenginin anıta sunulması beklendi. Kısa süre belediye Başkanı Alim Karaca ve belediye görevlileri arasında bakışmalar yaşandı. Ancak, belediye ekiplerinin çelengi törene getirmeyi unuttuğu ortaya çıktı. Belediye bandosunun yanı sıra yaklaşık 20 belediye personelinin yer aldığı törende, CHP'li belediye Gaziler Günü'nde anıta çelenk sunamadı. Duruma çok sinirlenen CHP'li belediye Başkanı Alim Karaca, kısa süre belediye personeliyle tartıştı.Daha sonra Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği çelenginin anıta sunulduğu törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Fethiye Muharip Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Namık Ünal'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrencilerin okuduğu şiirle tören sona erdi. CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, geçen ay da Türk bayrağı üzerine adını ve belediye logosunu bastırarak, bayrakları şehrin farklı noktalarına astırmıştı. Muğla Valiliği, kamuoyunda da infiale neden olan ve tepki çeken söz konusu görsellerin, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu'na aykırılık teşkil ettiğinden toplatmış ve ilgililer hakkında gerekli adli ve idari işlemleri başlatmıştı.