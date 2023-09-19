CHP bildiğiniz gibi! Genel Başkanlığa aday olan Özgür Özel söylem değiştirdi: Hepimiz hacı torunuyuz
Kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'na rakip olarak genel başkanlığa adaylığını açıklayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, söylem değiştirdi. Daha önce okul öncesi din eğitimi için "orta çağ zihniyeti" diyen Özgür Özel, CHP'lilerin de muhafazakar ailelerden geldiğini belirterek, "Kendimiz hacı torunlarıyız hepimiz. CHP'lilerin anneannesi hacı olan, dedesi 5 vakit namazında olan, babası çok farklı düşünen..." dedi. Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 14-28 Mayıs seçimlerinden önce muhafazakar seçmenin oyunu alabilmek için söylem değişikliğine gitmişti.
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanlığına için aday olduğunu açıklamıştı.
Daha önce okul öncesi din eğitimi için "orta çağ" zihniyeti diyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, aday olunca söylem değiştirdi ve "Hepimiz hacı torunuyuz" dedi.
Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında, CHP'lilerin de muhafazakar ailelerden geldiğini ifade etti.
"HEPİMİZ HACI TORUNUYUZ"
Sakalı belinde olan hacı amcaların Almanya'dan gelip muhafazakar partilere oy verdiğini söyleyen Özel, "Almanya'ya gidince en kötü ihtimal sosyal demokratlara, hatta yeşil partilere sol partilere oy veriyorlar. Neden? Onların hakkını onlar savunuyor. Bizim de burada ideolojisi, görüşü, inancı ne olursa olsun...
Bizim burada hangi inançla sorunumuz var? Kendimiz hacı torunlarıyız hepimiz. CHP'lilerin anneannesi hacı olan, dedesi 5 vakit namazında olan, babası çok farklı düşünen... Sonuçta hepimiz bu milletin evladıyız. Biz kendi kimliğimizle var olacağız." ifadelerini kullandı.
OKUL ÖNCESİ DİN EĞİTİMİ İÇİN "ORTA ÇAĞ ZİHNİYETİ" DEMİŞTİ
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an Kursları için açıklamalar yapmış, skandal ifadeler kullanarak Diyanet'in okul öncesi eğitimi için "Ortaçağ zihniyeti" demişti.
Özel, "Bir orta çağ zihniyetine yönelmenin bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete ne bu millete faydası var ne anayasaya uygunluğu var.
Yola dininin ve kininin sahibi kindar nesil diye çıkarsan okuduğunu anlamaz tabi." ifadelerini kullanmıştı.