CHP bildiğiniz gibi! Genel Başkanlığa aday olan Özgür Özel söylem değiştirdi: Hepimiz hacı torunuyuz

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanlığına için aday olduğunu açıklamıştı.Daha önce okul öncesi din eğitimi için "orta çağ" zihniyeti diyen CHP Grup Başkanı Özgür Özel, aday olunca söylem değiştirdi ve "Hepimiz hacı torunuyuz" dedi.Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında, CHP'lilerin de muhafazakar ailelerden geldiğini ifade etti.Sakalı belinde olan hacı amcaların Almanya'dan gelip muhafazakar partilere oy verdiğini söyleyen Özel, "Almanya'ya gidince en kötü ihtimal sosyal demokratlara, hatta yeşil partilere sol partilere oy veriyorlar. Neden? Onların hakkını onlar savunuyor. Bizim de burada ideolojisi, görüşü, inancı ne olursa olsun...Bizim burada hangi inançla sorunumuz var? Kendimiz hacı torunlarıyız hepimiz. CHP'lilerin anneannesi hacı olan, dedesi 5 vakit namazında olan, babası çok farklı düşünen... Sonuçta hepimiz bu milletin evladıyız. Biz kendi kimliğimizle var olacağız." ifadelerini kullandı.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın okul öncesi Kur'an Kursları için açıklamalar yapmış, skandal ifadeler kullanarak Diyanet'in okul öncesi eğitimi için "Ortaçağ zihniyeti" demişti.Özel, "Bir orta çağ zihniyetine yönelmenin bunu kurumsallaştırmaya çalışmanın ne bu cumhuriyete ne bu millete faydası var ne anayasaya uygunluğu var.Yola dininin ve kininin sahibi kindar nesil diye çıkarsan okuduğunu anlamaz tabi." ifadelerini kullanmıştı.