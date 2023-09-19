Beyoğlu'nda korkutan yangın: Kısa sürede müdahale edildi!

Beyoğlu'nda, bir iş merkezinin bodrumunda çıkan yangın söndürüldü. İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İstiklal Caddesi'nde yer alan Beyoğlu İş Merkezi'nin bodrum katında yangın çıktı.Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.Merkezdeki giyim üzerine faaliyet gösteren iş yerinde çıktığı tespit edilen yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.