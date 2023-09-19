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Berna Laçin’den çirkin söylem! Din dersini hedef aldığı paylaşımına tepki yağdı!

Berna Laçin, dini değerlere yönelik çirkin söylemleriyle ‘gündem’ olmaya çalıştı. Ancak Türk halkının tepkisiyle karşılaştı. Yine bir skandala imza atan Berna Laçin, okullarda verilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ni hedef aldı. Din derslerinin kaldırılması gerektiği çıkışını yaptı. “Bu kadar din bilgisi dersine bari imam hatip lisesi denkliği de verilsin mezuniyette” sözlerine tepki yağdı: Neden sizi bu kadar rahatsız ediyor?

Berna Laçin’den çirkin söylem! Din dersini hedef aldığı paylaşımına tepki yağdı!
Ekleme: 19.09.2023 - 14:25 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:26 / Editör: Ozge Selin
Berna Laçin’den çirkin söylem! Din dersini hedef aldığı paylaşımına tepki yağdı!
Oyuncu Berna Laçin, yine bir skandala imza attı. Daha önce inançlara ve dini değerlere karşı rencide edici paylaşımlarda bulunan Berna Laçin, bu kez de din derslerini hedef aldı.

Okullarda verilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin kaldırılması gerektiğini söyleyen Berna Laçin "Eğitimde bu arada… Zorunlu din bilgisi dersleri yine arttırıldı" çıkışı yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu kadar din bilgisi dersine bari imam hatip lisesi denkliği de verilsin mezuniyette" ifadelerini kullandı.

Berna Laçin’den çirkin söylem! Din dersini hedef aldığı paylaşımına tepki yağdı!

Berna Laçin'in yaptığı paylaşıma tepkiye yol açtı. Dini değerlere yönelik çirkin söylemleriyle pek çok Türk halkını kızdıran Berna Laçin'in paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı:

Neden sizi bu kadar rahatsız ediyor?

Berna Hanım Korkmayın. Allahtan Korkan kişilerden zarar gelmez.

Yurt dışında geçerli lise diplomasi diye bir şey yok!

İşin içinde din olunca nasıl da panikliyorsunuz!

Sanırım sizi yalnız kendi mahallenizin dertleri ilgilendiriyor.

Birileri yine kudurmaya başlamış anlaşılan.
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