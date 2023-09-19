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Bakanlık göz açtırmıyor! 64 milyonu aşkın para cezası kesildi

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu tarafından yılın ilk 9 ayında aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 1346 dosya hakkında toplam 64 milyon 141 bin 381 TL idari para cezası ve 38 dosya için de erişimin engellenmesine karar verdi. DHA

Ekleme: 19.09.2023 - 10:31 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
Bakanlık göz açtırmıyor! 64 milyonu aşkın para cezası kesildi
Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun yılın ilk 9 ayında bin 346 dosya hakkında durdurma cezasıyla birlikte toplam 64 milyon 141 bin 381 TL idari para cezası verdiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlık bünyesinde bulunan Reklam Kurulu'nun Eylül ayı toplantısı 12 Eylül tarihinde gerçekleştirilysç Htplfıhryf 138 adet dosya hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunuldu. Bu inceleme ve değerlendirmeler çerçevesinde Reklam Kurulu tarafından yılın ilk 9 ayında Kurul gündeminde bin 527 adet dosya görüşülürken, aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen bin 346 dosya hakkında durdurma cezasıyla birlikte toplam 64 milyon 141 bin 381 TL idari para cezası ve 38 adet dosya için de ayrıca erişimin engellenmesine karar verildi.

'TÜKETİCİ DEĞERLENDİRMELERİ HAKKINDA KILAVUZ' İLKE KARARI OLARAK KABUL EDİLDİ

Kurul tarafından dosya incelemeleri sonuncunda verilen kararların yanı sıra tüketiciler ve elektronik ticaret sektörü başta olmak üzere tüm kesimlere yönelik rehber niteliğinde bir çalışma hakkında da karar alındı. Tüketicilerin alışveriş tercihlerinde önemli bir yer tutan ve onların satın alma kararlarını önemli ölçüde etkileyen tüketici deneyim ve tecrübelerinden oluşan yorum ve derecelendirme uygulamaları ile bunların sıralanmasına ilişkin Reklam Kurulu'nun konuya bakışını yansıtan, sektöre mevzuata uyum konusunda rehberlik edecek olan 'Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz', Reklam Kurulu'nun 12.09.2023 tarihli ve 337 sayılı toplantısında ilke kararı olarak kabul edildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından tüketicilerin doğru bilgilendirilmesini engelleyen, ihtiyaç ve fayda/maliyet kıstaslarından oluşan satın alma karar alma süreçlerini açık ve anlaşılır olmayan ifade ya da tasarımlarla manipüle eden kötü niyetli satıcı veya sağlayıcılar tarafından yayımlanan muvazaalı değerlendirmelerle tüketicileri aldatan, gerçeği yansıtmayan ya da varlığı ispatlanamayan sahte yorumlar ile tüketicilerin kandırılmasına neden olabilen uygulamalar yasaklanarak, haksız ticari uygulama olarak kabul edildi.

Tüketici Değerlendirmeleri Hakkında Kılavuz'un açıklığa kavuşturduğu düzenlemeler sayesinde tüketici değerlendirmelerinin yayımlanmasına imkan sağlayan sektör temsilcilerine bir mal veya hizmeti gerçekten satın almış tüketici değerlendirmelerinin nasıl ve ne şekilde yayımlanması konusunda yol gösterilmesinin yanı sıra tüketicilerin internet ortamında sunulan bu bilgilere olan güvenlerinin sarsılmasına yol açan uygulamalara da son verilmesi amaçlanıyor.
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