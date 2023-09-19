Bakan Bolat: İhracatımızı 200 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz

Bakan Bolat'ın açıklaması şöyle:Dünya ticareti içinde payı gittikçe artan hizmet ticaretinin ülkemiz dış ticaretindeki payı da önemi de gittikçe artmaktadır. Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda, hizmet ihracatımızı 2028 yılına kadar 200 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz. Küresel hizmet ticaretinden aldığımız payı ise %2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz.Ticaret Bakanlığı olarak bizler de bu önemin farkında olarak Bakanlığımız merkez teşkilatında 'Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü'nü kurduk ve hizmet ticaretine yönelik 4 mevzuat çalışmasını gerçekleştirdik.Taşımacılık, telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri başta olmak üzere hizmet ihracatımıza katkı sunan sektörlerimizi önemsiyor ve Bakanlık olarak destekliyoruz.2021 yılında olduğu gibi 2022 yılında da hizmet ticaretinde dış ticaret fazlası veren hizmet ticareti sektörümüzün 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefimize katkı sağladığını görmekten memnuniyet duyuyoruz.