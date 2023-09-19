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Azerbaycan'dan yeni karar! Antiterör operasyonu başladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.

Azerbaycan'dan yeni karar! Antiterör operasyonu başladı
Ekleme: 19.09.2023 - 12:38 Güncelleme: 19.09.2023 - 13:44 / Editör: Ozge Selin
Azerbaycan'dan yeni karar! Antiterör operasyonu başladı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.

'HEDEFİMİZ BELLİ'

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakü yönetimi konuyla ilgili 'Hedefimiz Ermeni güçlerinin topraklarımızdan çekilmesi' dedi.Azerbaycan medyasına dolaşan haberlere göre Savunma Bakanlığı'nın muharebe mevzilerinin personel, zırhlı araçlar, topçu teçhizatları ve diğer ateş araçlarıyla güçlendirilmesi, birimlerin yüksek düzeyde savaşa hazır hale getirilmesi, seferberlik için ek birimler oluşturulması, Azerbaycan Ordusu birliklerine karşı istihbarat faaliyetlerinin genişletilmesi talimatına uyarak hareket ettiği ifade edildi.

Öte yandan Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada ise mevzilerde sızmalar ve yollarda terör provokasyonu amacıyla mayınlar döşendiğinden bahsedildi.

Yapılan açıklamanın detayları şu şekilde:
19 Eylül'de Ahmedbeyli-Fuzuli-Şuşa karayolu üzerinde istihbarat-sabotaj timleri tarafından terör amaçlı önceden döşenen mayının patlaması sonucu Azerbaycan Karayolları Devlet Ajansı'na ait bir araç hasar gördü ve siviller hayatını kaybetti. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimleri aynı gün, İçişleri Bakanlığı İç Birliklerine bağlı askeri personeli taşıyan Ermeni silahlı kuvvetlerine bağlı istihbarat-sabotaj grupları tarafından döşenen mayın sonucu askeri personelimiz öldürülmüş ve yaralanmıştır. Bu gerçekler Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik amaçlı ve planlı terör politikasının devamıdır.

Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan üçlü bildiri hükümlerine aykırı olarak, Ermeni silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde varlığını sürdürmesinin bölgesel barışa ciddi bir tehdit oluşturduğunu defalarca ifade etmiştir.

Azerbaycan'dan yeni karar! Antiterör operasyonu başladı

Üçlü deklarasyon hükümlerinin sağlanması, Karabağ ekonomik bölgesinde gerçekleştirilen büyük çaplı provokasyonların önlenmesi, Ermeni silahlı kuvvetlerinin birimlerinin silahsızlandırılması ve topraklarımızdan çekilmesi, askeri altyapılarının etkisiz hale getirilmesi, kurtarılmış topraklara dönen sivil halkın güvenliğinin sağlanması Azerbaycan Cumhuriyeti'nin anayasal yapısının sağlanması ve eski haline getirilmesi amacıyla bölgede yerel nitelikte terörle mücadele tedbirlerinin yanı sıra yeniden inşa ve imar çalışmalarında görev alan sivil işçiler ve askeri personel de başlatıldı.

Alınan tedbirler çerçevesinde, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin ön cephe ve derin mevzileri ile uzun süreli ateş noktalarının yanı sıra muharebe araçları ve askeri tesisleri de yüksek hassasiyetli silahlar kullanılarak devre dışı bırakılıyor.

Sivil halkın ve altyapı tesislerinin hedef alınmadığını, yalnızca meşru askeri hedeflerin etkisiz hale getirildiğini yineliyoruz. Rus Barış Birlik Komutanlığı ve Türkiye-Rusya Ortak Gözlem Merkezi yönetimine alınan tedbirler hakkında bilgi verildi.



Azerbaycan'dan yeni karar! Antiterör operasyonu başladı
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