Ankara'daki fabrikada yangın: 2 kişi hayatını kaybetti!

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi GER-SAN Sanayi Sitesi'nde bulunan sünger fabrikasındaki yangında ölü sayısı 2'ye yükseldi.Fabrikada muhasebe müdürü olarak çalışan Müge Çetin ile Irak uyruklu işçi Safire Acem hayatını kaybetti.Ölenlerin cesetleri, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu dışarı çıkarılıp, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.Dumandan etkilenenlere ise sağlık ekipleri müdahalede bulundu.Fabrikada çalışanların yakınları da olay yerine geldi.Çevrede güvenlik önlemi alan polis, yakınlarını görmek için alana girmeye çalışanlara engel oldu.İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürüyor…