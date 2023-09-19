Ankara’da PKK operasyonu: 9 gözaltı
Ankara’da PKK terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Örgüt adına faaliyet yürüttükleri belirtilen 9 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüten 9 isim tespit edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından terör örgütü üyelerinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.