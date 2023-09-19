7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'inin albay, 1'inin astsubay, 1'inin uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.FETÖ'ye yönelik yürütülen planlı operasyonlar dizisi kapsamında şüphelilerden 1'i Kara Kuvvetleri, 1'i Hava Kuvvetleri, 1'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup olduğu öğrenildi.1'i muvazzaf 3 asker, 6'sı darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 9 şüphelinin yakalanması için gece saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına getirildi.