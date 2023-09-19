7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin sözde TSK yapılanmasındaki asker ve sivil şüphelilere yönelik yürütülen operasyonda 7 ilde 9 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'inin albay, 1'inin astsubay, 1'inin uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.
7 İLDE EL ZAMANLI BASKINLAR
FETÖ'ye yönelik yürütülen planlı operasyonlar dizisi kapsamında şüphelilerden 1'i Kara Kuvvetleri, 1'i Hava Kuvvetleri, 1'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup olduğu öğrenildi.
1'i muvazzaf 3 asker, 6'sı darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 9 şüphelinin yakalanması için gece saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına getirildi.
7 İLDE EL ZAMANLI BASKINLAR
FETÖ'ye yönelik yürütülen planlı operasyonlar dizisi kapsamında şüphelilerden 1'i Kara Kuvvetleri, 1'i Hava Kuvvetleri, 1'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup olduğu öğrenildi.
1'i muvazzaf 3 asker, 6'sı darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 9 şüphelinin yakalanması için gece saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına getirildi.