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7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin sözde TSK yapılanmasındaki asker ve sivil şüphelilere yönelik yürütülen operasyonda 7 ilde 9 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 19.09.2023 - 09:37 Güncelleme: 19.09.2023 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltıİzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 1'inin albay, 1'inin astsubay, 1'inin uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

7 İLDE EL ZAMANLI BASKINLAR

FETÖ'ye yönelik yürütülen planlı operasyonlar dizisi kapsamında şüphelilerden 1'i Kara Kuvvetleri, 1'i Hava Kuvvetleri, 1'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup olduğu öğrenildi.

7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

1'i muvazzaf 3 asker, 6'sı darbe girişimi sonrası ilişkileri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 9 şüphelinin yakalanması için gece saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İzmir merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan baskınlarda şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına getirildi.

7 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
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