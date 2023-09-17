Yine CHP yine kaos! CHP Konya İl Kongresinde blok liste tartışması: Belediye başkanı, il başkanının yakasına yapıştı

CHP Konya İl Kongresinde 3 adayın yarıştığı başkanlık yarışında blok liste krizi çıktı. Taraflar birbirlerinin üzerine yürüyüp, tartışma yaşandı. Genel başkanlık için adaylığını açıklayan Özgür Özel'inde bulunduğu salonda Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın rahatsızlık geçirdiği, bazı ilçe teşkilatlarının da tepki olarak salonu terk ettiği belirtildi.

Birçok il ve ilçede kongreler yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nde yine kriz çıktı.Konya'daki bir otelde yapılan il kongresinde 3 başkan il başkanlığı için yarışırken, blok liste krizi yaşandı.TARAFLAR BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜBlok-çarşaf liste tartışmanın ardından taraflar birbirlerinin üzerine yürüdü.Partililer, tarafları ayırmak için araya girse de özellikle kalabalığın arasında kalan bazı kadın partililerin bağrışmaları kameralara yansıdı.TUZLUKÇU BELEDİYE BAŞKANI RAHATSIZLIK GEÇİRDİGenel başkanlık için adaylığını açıklayan Özgür Özel'in de bulunduğu salonda Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa'nın tartışmalar yaşanırken rahatsızlık geçirdiği öğrenildi.Bazı ilçe teşkilatlarının da tepki olarak salonu terk ettiği iddia edildi.