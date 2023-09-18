Tek kartla kimlik ve ehliyet! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren uygulama için yeni dönem başladı

Kimlik kartları ile ehliyetin birleştirildiği yeni bir hizmet başladı. Şu ana kadar 6 milyon 275 bin kişi tarafından kullanılan bu tek kart, "hayat kimliğinle kolay" uygulaması ile çeşitli hizmetler sunuyor. Bu hizmetten yararlanmak için Nüfus Müdürlüğü'nden randevu almanız ve biyometrik bir fotoğraf çektirmeniz yeterli olacak.

Kimlik ve ehliyet birleşik kartı, Türkiye'de 21 Eylül 2020'den itibaren yürürlükte olan bir uygulama. Bu yeni uygulama ile vatandaşlar, kimlik kartlarını ehliyet bilgileriyle birleştirebiliyor.Bu sayede, vatandaşlar artık kimlik ve ehliyetlerini ayrı ayrı taşımak zorunda olmadan, tek bir kart ile hem kimlik hem de ehliyet bilgilerine erişebiliyor.Kimlik ve ehliyet birleşimi için gerekli belgeler şu şekilde:Yeni kimlik kartı, Eski ehliyet (varsa), Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf, Randevu belgesi.Kimlik ve ehliyet birleştirme işlemi için ilk adım olarak bir randevu alınması gerekiyor. Bu randevu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi veya Alo 199 çağrı merkezi üzerinden alınıyor.Randevu gününde nüfus müdürlüğüne gidildiğinde; başvuru sahibinin kimlik bilgileri doğrulanır, ardından varsa eski ehliyet teslim alınarak yeni kimlik kartına ehliyet bilgileri aktarılır. İşlem tamamlandığında, başvuru sahibine yeni kimlik kartı verilir ve bu işlem için Nüfus Müdürlüğü tarafından herhangi bir ücret talep edilmiyor.