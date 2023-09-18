Sözde çevreci CHP! Vatandaş zehirlendi Tunç Soyer göz yumdu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer bir kez daha İzmirlinin sağlığını hiçe sayan uygulamalar ile gündeme geldi. İzmir'in Gaziemir ilçesi Emrez mahallesi sınırları içerisinde yer alan Aslan Avcı Döküm San. ve Tic. A.Ş.'ye ait atıkların 13 yıldır temizlenmediği ortaya çıktı.Söz konusu sahada 1940‐2010 yılları arasında işletmede kalan fabrika 2010 yılında çevreye zarar verdiği gerekçesiyle hükümet kararıyla kapatıldı.Geçen bu süreçte Fuar İzmir'in bölgede kurulması, İzmir havalimanı aksının bölgede olması, Ege Serbest Bölge'nin ilçede bulunması nedeniyle gerek nüfusun artması, gerekse bölgedeki yatırımların artışı konut ihtiyacını arttırarak, kirlenmiş sahanın çevresindeki yerleşimin yoğunlaşmasına neden oldu.Son 15 yılda yoğun bir yerleşimin gerçekleştiği Gaziemir, İzmir'in en hızlı büyüyen, en çok talep gören ve en çok göç alan ilçesi duruma gelirken, atık sahasının temizliği ise 13 yıldır yapılmadı. Sahada temizlenemeyen radyoaktif ve ağır metal kirliliği risk teşkil ettiğinden, sahanın konumu gerek çevresel ve insan sağlığı, gerekse sürdürülebilir kentleşme açısından bir an önce temizlenmesini şart kıldı.Söz konusu sahada yapılan çalışmalarda, alanda İZSU koordinasyonunda, sondaj çalışmaları yapılarak radyasyon ve ağır metal kirliliğine yönelik numuneler alınırken, eski adı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) olan TENMAK tarafından laboratuvar analizleri yapıldı.Analiz sonuçlarına göre İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından 2013 yılında rapor hazırlanırken, atıkta Europium 152 (Eu‐ 152) adı verilen radyoaktif elementler tespit edildi. Ayrıca toprakta ve su kaynaklarında kurşun, arsenik, çinko ve mangan gibi ağır elementler bulunduğu da belirlendi.Söz konusu saha, yoğun konutlaşma ve sanayileşmenin bulunduğu bir bölge olması sebebiyle sahanın insan ve hayvan sağlığı açısından büyük risk taşıdığı belirlendi. Hayvan ve insanların ağır metal içeren atıkları soluması, teması veya besin zinciriyle beslenmesi sebebiyle birçok sağlık problemi ortaya çıkmaya başladı. Öyle ki fabrikanın sahibi Aslan Avcı ve oğlunun da kanser hastalığından hayatını kaybettiği öğrenildi.Radyoaktif elementlerle kirlenmiş olan Gaziemir ilçesinde radyoaktif kirliliğe karşı çevresel iyileştirme yapılması, halkın, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyonun olası zararlı etkilerinden korunması için önlem alınmasını isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP'li İzmir Büyükşehir ve Gaziemir belediyelerini uyardı.Gaziemir'deki atık sahasının yerleşim yerlerine yakın, oldukça büyük bir alan olması, çevresinde yaşayan halkta endişeye yol açarken, bunun yanı sıra alanın durumuyla ilgili sahada kullanılmış nükleer yakıt bulunduğu gibi asılsız iddialarda çevre halkını tedirgin etmeye başladı. Bu sebeplerle alanda saha iyileştirmesi yapılmasının acil önem arz ettiği ifade edildi.