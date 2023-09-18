Roma dönemine ait 46 sikke ele geçirildi

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinden edinilen bilgiye göre, Pozantı ilçesinde icra edilen huzur ve güven uygulamaları çerçevesinde bir şahsın evinde yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 46 gümüş ve bronz sikke, 410 gram sentetik bonzai, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 9 tarihi nitelik taşıdığı değerlendirilen şekilli obje ele geçirildi. Şüpheli adliyeye sevk edildi.