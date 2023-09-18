MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan'dan Mansur Yavaş yönetimine tepki: Ankara 15 yıl geriye gitti

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, yerel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ankara'nın 15 yıl geriye gittiğini söyleyen Doğan, "Önümüzdeki seçimlerde Ankaralıların bu zihniyete, bu hataya düşmeyeceğine eminim." dedi. Doğan, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi adayını görüşmek için önümüzdeki günlerde mutlaka bir araya geleceklerdir. Ortak bir kararla aday belirlenecektir" ifadelerini kullandı.

MHP'li Alparslan Doğan, Ankara'da gazetecilerle bir araya geldi. Doğan, burada yaptığı konuşmada Mansur Yavaş yönetimine tepki gösterdi.Doğan, 4,5 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olduğunu belirterek, 'Maalesef 4,5 yıldır bırakın bir çivi çakılmasını, Ankara 15 yıl geriye gitmiştir. Önümüzdeki seçimlerde Ankaralıların bu zihniyete, bu hataya düşmeyeceğine eminim.' dedi.Doğan, 'Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız, Ankara Büyükşehir Belediyesi adayı için önümüzdeki günlerde mutlaka bir araya geleceklerdir. Ortak bir kararla aday belirlenecektir' ifadelerini kullandı.