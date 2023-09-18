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İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Bölge bölge uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık (18-Eylül 24 Eylül) hava durumu raporunu yayımladı. Raporda bazı bölgeler için kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısında bulunuldu. İstanbul Valiliği de, "Batı Karadeniz’de rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında bulundu. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren iç ve kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı tahmin ediliyor.

Ekleme: 18.09.2023 - 14:44 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:46 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı: Bölge bölge uyardıMeteoroloji Gene Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğusu, Ağrı'nın güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren iç ve kuzeydoğu kesimlerde biraz artacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgarın; Batı Karadeniz’de bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak 5 ila 7 zaman zaman 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, yarın sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

RİZE VE ARTVİN İÇİN SARI KOD

Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren doğu ilçeleri başta olmak üzere Rize çevreleri ile Artvin’in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Batı Karadeniz’de rüzgarın bu akşam saatlerinden sonra doğu ve kuzeydoğu yönlerden etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü sabah ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında bulunuldu.
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