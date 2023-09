İstanbul'da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yaşanıyor

Okul taşıtlarının da İstanbul trafiğine dahil olduğu sabah saatlerinde megakentin her iki yakasında D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında yoğunluk yaşanıyor.Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Yenibosna'nın her iki istikametinde, Avcılar'da Topkapı istikametinde, TEM Otoyolu'nda ise Firuzköy'den Ankara yönüne trafik yoğunluğu dikkati çekiyor.Haliç Köprüsü girişlerinde Ankara ve Edirne istikametlerinde, TEM Hasdal Kavşağı ile Harp Akademileri Kavşağı Ankara istikametinde, Beşiktaş Meydanı, Barbaros ve Büyükdere Caddesi ile köprü bağlantı yollarında araç yoğunluğu gözleniyor.Anadolu Yakası'nda da D-100 kara yolunda, Ataşehir, Kozyatağı, Kadıköy ve Maltepe'nin her iki istikametinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerliyor.Okulların bulunduğu bölgelerdeki ara sokaklar ve caddelerde de servis araçlarının yanı sıra ailelerin çocuklarını kendi araçlarıyla getirmesi nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.Kent genelinde metrobüs, metro ve İETT ile tramvay aktarma istasyonlarında da yolcu yoğunluğu meydana geldi.İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, sabahın erken saatlerinde yüzde 64 olan trafik yoğunluğu, saat 09.18 itibarıyla yüzde 54'lere kadar geriledi.