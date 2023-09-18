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Ev yapımı konservede ölümcül tehlike: 4 çocuklu annenin hayatına mal oldu

Iğdır'da yedikleri ev tipi sebze konservesinden zehirlenen kadın hayatını kaybetti, eşi yoğun bakım tedavisiyle hayata tutundu. Prof. Dr. Memnune Şengül, "Kapağı şişmiş konservelerin tüketilmemesi lazım. Konserve kutusunda ezik, çizik, göçük olanlar varsa kapaklar şişme yapmışsa satın almayalım. Kapağı açıldığında kötü koku, renk değişimi ve köpük varsa tüketilmemeli." dedi.

Ekleme: 18.09.2023 - 12:54 Güncelleme: 18.09.2023 - 13:04 / Editör: Ozge Selin
Ev yapımı konservede ölümcül tehlike: 4 çocuklu annenin hayatına mal oldu
Iğdır'da yaşayan 4 çocuk sahibi 68 yaşındaki H.Y. ve 67 yaşındaki C.Y çifti, geçen ay ev tipi sebze konservesi tüketti. Bir gün geçtikten sonra C.Y, çift görme, konuşma bozukluğu ve solunum sıkıntısı nedeniyle Iğdır Devlet Hastanesi Acil Servise başvurdu. Tetkiklerde botulizm (toksinden kaynaklanan zehirlenme türü) teşhisi konulan ve konserveden zehirlendiği anlaşılan C.Y, yoğun bakımda yapılan müdahaleye karşın hastanedeki 3. gününde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan eşinden 2 gün sonra benzer şikayetlerle Iğdır'daki hastaneye başvuran H.Y ise daha sonra Erzurum Şehir Hastanesi Acil Yoğun Bakımda tedaviye alındı. Burada 4 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren H.Y, enfeksiyon hastalıkları servisindeki tedavisinin ardından geçen hafta taburcu edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Şehir Hastanesi Acil Yoğun Bakım doktorlarından Nurda Öztürk Gündoğdu, AA muhabirine, H.Y'yi yoğun bakımda 4 gün takip ettiklerini söyledi. Hastanın konserve yeme öyküsü sonrasında ağız kuruluğu, yutmada güçlük gibi şikayetlerle dış merkezden kendilerine sevk edildiğini belirten Gündoğdu, şöyle konuştu: 'Hastalar genelde ağız kuruluğu, çift görme, yutma ve konuşma bozukluğu ya da solunum sıkıntısı gibi semptomlarla geliyor. Hastamızın eşi Iğdır'da yoğun bakım takibinin 3. gününde vefat ediyor. Hastamız ilk geldiğinde hayati tehlikesi olması sebebiyle yoğun bakımda takip ettik.'

Uzmanlardan uyarılar
Gündoğdu, şu uyarılarda bulundu: 'Botulizm toksini hayatı tehlike edecek etki oluşturabiliyor. Genelde halkımız konservesini evde yapıyor. Konserve yapılırken uygun koşullarda sterilize edilmesi ve kapağının kapatılması gerekiyor. Bu nedenle ev konservesinden ziyade uygun koşullarda sterilize edilmiş, kapatılmış ve son kullanma tarihi geçmemiş konserve tüketilmeli.' Bozuk konserveler küçük miktarda tüketilse bile hayati tehlike oluşturabildiğine dikkati çeken Gündoğdu, konserve tüketildikten 1 gün ya da haftalar sonra da semptomların gelişebildiğini dile getirdi.

'Hastamız için yoğun mücadele verdik'
Gündoğdu, konserve tüketimi sonucu söz konusu şikayetler durumunda derhal acil servise başvurulmasını istedi. Bu tarz vakaların çok sık görülmediğini anlatan Gündoğdu, 'Eğer toksin çok alındıysa vücuttaki bazı sinir hücrelerini etkileyebiliyor ve hastadan hastaya semptomların şiddeti değişiyor. Hastamızın ailesi eşinin vefatını kendisine belirtmemişti, eşini kaybettikten birkaç gün sonra bize başvurmuş ve eşinin vefatından haberi yoktu, biz de eşinin vefatını yakınlarından öğrenmesini istedik. Hastamız için yoğun mücadele verdik ve antitoksin uyguladık, tedaviye yanıt aldık.' ifadelerini kullandı. Hasta H.Y. Erzurum Şehir Hastanesi hizmetlerinden memnun kaldıklarını belirterek, hayatını kurtaran doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
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