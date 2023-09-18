Düzensiz göçle mücadele aralıksız devam ediyor: Kırklareli’nde bin 971 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen bin 971 düzensiz göçmen yakalandı, 'insan kaçakçılığı' yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8-14 Eylül tarihlerinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışma yaptı.Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında 08 - 14 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan bin 971 kaçak göçmen yakaladı.Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Öte yandan, olaylarda kullanılan 13 araca el konuldu.