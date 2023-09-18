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Çiğ et yiyen fenomen 'Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu! Anayasa'nın 1. maddesi sorusunda...

Dün akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster"de çiğ et yiyen fenomen geceye damgasını vurdu.

Ekleme: 18.09.2023 - 13:56 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:23 / Editör: Ozge Selin
Çiğ et yiyen fenomen 'Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu! Anayasa'nın 1. maddesi sorusunda...
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı ekranların sevilen yarışma programı yeni bölümleriyle son sürat devam ediyor.

İzleyenleri ekrana kilitleyen yarışma programında en yüksek para ödülü 5 milyon TL'ye yükselirken, bu meblağ yarışmaya 13. soru olarak ilave edildi.

Zaman zaman yarışmacıların ve sorulan gündem olduğu yarışmada bu sefer bir sosyal medya fenomeni konuşuldu.

Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan son bölümünde yer alan, kendisini deneyim avcısı olarak tanıtan sosyal medya fenomeni, Doktor Tuba Güleç geceye damgasını vurdu.

Çiğ et yiyen fenomen 'Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu! Anayasa'nın 1. maddesi sorusunda...

Sosyal medya hesabı üzerinden işlenmemiş gıda diyeti adı altında çiğ et yediği görüntüleri paylaşan fenomen doktor milyoner yarışmasına katıldı.

İlk iki soruda doğru cevap vererek ilk barajı geçen fenomen doktor 5000 TL'yi garantiledi.

Ardından ikinci barajı geçmek için yarışan Güleç, programda 50 bin TL'lik soruya kadar doğru yanıt verdi.

7. soruya da doğru yanıt veren doktor, 100 bin TL değerindeki 8. soruya kadar geldi.

Büyük ödüle 5 soru kala Güleç'e Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilk maddesi soruldu.

Çiğ et yiyen fenomen 'Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu! Anayasa'nın 1. maddesi sorusunda...

Soruya 'Türkiye bir Cumhuriyet Devletidir' yanıtı veren sosyal medya fenomeni yanlış şıkkı seçerek 50 bin TL ile yarışmadan ayrıldı.

Yapmış olduğu işlenmemiş gıda diyetini günlük olarak sosyal medya hesabından paylaşan Tuba Güleç, yarışmaya damga vuran isimlerden biri oldu.
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