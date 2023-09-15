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CHP'de değişim ateşi! Tavşan aday Özgür Özel bugün 'tutum' alıp Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip oluyor: Kurultay tarihi verdi, istifa yok

Kavga, kaos ve 'değişim' tartışmalarıyla cebelleşen CHP'de "İmamoğlu ile ortak hayalim var" diyen Özgür Özel bugün adaylığını ilan etti. "Değişimin Yüzyılı, Yüzyılın Değişimi" başlıklı bir tutum belgesi yayınlayan Özel, kurultay için 5 Kasım tarihini verip istifa etmeyeceğini duyurdu. CHP'de bir dönem genel başkan yardımcılığı yapmış isimlerden olan Seyit Torun ve Veli Ağbaba Özgür Özel'e destek için CHP Genel Merkezi'ne geldi. Torun, "Biz Özel'in iddiasının yanındayız, buradayız!" dedi.

CHP'de değişim ateşi! Tavşan aday Özgür Özel bugün 'tutum' alıp Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip oluyor: Kurultay tarihi verdi, istifa yok
Ekleme: 15.09.2023 - 14:20 Güncelleme: 18.09.2023 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
CHP'de değişim ateşi! Tavşan aday Özgür Özel bugün 'tutum' alıp Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna talip oluyor: Kurultay tarihi verdi, istifa yok
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, seçimlerin seçimlerin ardından parti içinde başlayan 'değişim' çağrısına destek verdi. Her fırsatta 'Ne görev verilirse yapmaya hazırım' diyerek Genel Başkanlık koltuğuna aday olduğunu söyledi. Bugün de Genel Merkez'de adaylığını ilan etmek için kamera karşısına geçti... 'Bu bir yolculuğun hikayesidir' diyerek söze başlayan Özel, bir kez daha 'değişim' vurgusu yaparak adaylığını ilan etti.

İşte Özgür Özel'in konuşmasından satır başlıkları;

TEK BİR KİŞİNİN DEĞİL, KADRONUN...

Ellerinizdeki kitapçık bu amasız fakatsız çıkılan yolculuğun ilk adımıdır. İlk adımdır ama kararlıdır, birikmiştir, kollektiftir. Tek bir kişinin değil bir kadronun attığı adımdır.

Parti yönetimi yenilginin nedenlerini araştırıp yeni bir yol haritası çizmedi. Parti içi iktidarı korumaya odaklandı. Parti yönetimi durumu onarmaya yönelik adımlar atmak yerine bu kırılmayı görmezden gelmeyi tercih etti. Seçmenimiz, duygusal kopuşa sürükledi...

39 MİLLETVEKİLİ VERİLMESİNİ ELEŞTİRDİ...

İttifaklar parti vicdanlarında karşılık bulacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu süreç, hiçbir parti içi müzakareye dayanmaksızın parti içi denetime kapalı olarak yürütülmüştür. Bu ölçüde aşkın yetkiler kullanıp sorumluluk alınmamasını kabul etmiyoruz.

39 vekilin başka partilere verilmesi unutulmaz hasar bırakmıştır. Aynı şekilde partiler arası imzalanan protokollere dair bilgilendirme dahi yapılmadan süreç izlenmiştir. Sorumluluk üstlenmeyen yönetim tarzı kabul edilemez.

'KAYIT DIŞI SİYASETİ KABUL ETMİYORUZ...'

Parti içi kurumların işlevsiz kılınması, danışmanlık kurumunun kurumsal yapının yerine geçmesi partimizi işlevsiz hale getirerek zayıflatmıştır. CHP'nin kayıt dışı siyasete teslim olmasını kabul etmiyoruz.

CHP tüm kurumlarıyla diri ve canlı olmak zorundadır. Karar alma ve aday belirleme neredeyse tamamen merkezileşmiş, üye ve örgüt yapısının sağlıksız olduğu iddia edilerek ön seçim terkedilmiş, parti kararları atanmış danışmanların yönlendirmeleriyle belirlenmiştir.

Gençlerimizi partinin merkezine almak için, kadınların etkin olacağı siyaseti güvenceye almak için, parti için iktidarı kazanmak için değil Atatürk'ün partisini iktidar yapabilmek için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına adaylığımı ilan ediyorum.

Sayın Genel Başkanımıza saygı ve sevgilerimi iletiyorum.

İLK TEBRİK İMAMOĞLU'NDAN GELDİ...

Özgür Özel'in adaylık açıklamasına ilk tebrik CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. İmamoğlu, paylaşımında 'Özgür Özel'e ve yol arkadaşlarına başarılar diliyorum' dedi. Özel de canlı yayındaki konuşması sırasında İmamoğlu'na teşekkürlerini iletti.

Ayrıntılar geliyor...
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